「蛋黃哥不想上班」咖啡廳快閃三創園區

2018年08月31日 19:08 中時 徐力剛

「不要對我畫大餅Pizza」單人品嘗剛剛好，售價180元／份。（圖片提供／蛋黃哥不想上班咖啡廳）

「我沒有在摸魚義大利麵」以蛋黃哥特製外盒呈裝，售價200元／份。（圖片提供／蛋黃哥不想上班咖啡廳）

造型甜點「週一花惹發慕斯蛋糕」擁有高人氣，售價220元／份。（圖片提供／蛋黃哥不想上班咖啡廳）

熱飲「不想上班拿鐵」特製蛋黃哥棉花糖恣意漂浮表面，售價150元／杯。（圖片提供／蛋黃哥不想上班咖啡廳）

憂鬱午後該怎麼辦？跟隨懶萌始祖「蛋黃哥」腳步，放下手邊工作喝杯咖啡就對了。全台首間三麗鷗正式授權「蛋黃哥不想上班」咖啡廳，坐落台北三創生活園區B2，卡哇伊造型甜點搭配美味餐食，化身時下最夯打卡景點。

「蛋黃哥不想上班」咖啡廳即日起至明年2月28日限定登場，此次以「不想上班」為靈感發想，店內大量採用白磚牆搭配木質調色系裝飾，餐點名稱也發揮巧思，加入KUSO元素設計，如真心換絕情榛果拿鐵、我沒有在摸魚義大利麵及懶得加牛奶黑咖啡等。

現場提供「寄得拿咖啡」寄杯服務，消費者於店內購買2杯相同飲品，並填上想贈送的好友資料，對方將收到蛋黃哥匿名簡訊，憑簡訊兌換特色飲品，同時傳遞友情溫度，暖心又暖胃。

餐點「不要對我畫大餅Pizza（海鮮總匯PIZZA）」精選時令海鮮入饌．再放上新鮮生菜點綴，最後淋上特製日式醬汁，單人品嘗份量恰恰好。另款「我沒有在摸魚義大利麵（總匯什錦義大利麵）」主廚加入鱸魚、蝦仁、花枝與蛤蠣海鮮等食材，搭配牛番茄熬煮醬汁，放入繪有蛋黃哥懶洋洋圖飾餐盒中，自用送禮兩相宜。

現場詢問度最高非「週一花惹發慕斯蛋糕（蛋黃哥慕斯蛋糕）」莫屬，芒果慕斯蛋糕外層使用白巧克力製作蛋殼，佐以雲朵造型達克瓦茲點綴，造型度十分吸睛。飲品「不想上班拿鐵（蛋黃哥棉花糖拿鐵）」，懶萌蛋黃哥造型棉花糖悠哉地漂浮在拿鐵上，可愛度爆表。

(中時 )