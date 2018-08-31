亞運》4年後亞運計畫 莊智淵：換打電競

2018年08月31日 19:05 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

身為「6朝元老」的我國桌球好手莊智淵，31日在雅加達-巨港亞運桌球男單8強戰，以11比6、9比11、11比9、8比11、7比11、8比11不敵男單世界第8南韓李相秀，本屆亞運宣告結束，「我看4年後的亞運換報電競選手吧！」

想也知道莊智淵這番話是在開玩笑，今年亞運應該是他生涯最後1次亞運，接下來的目標，就是放在他生涯最後1場大賽，也就是2020年東京奧運，可是到時候他就39歲了，還可承受如此高強度賽事嗎？他的回答是肯定的。

「就像剛才說的，我都打過6屆亞運了，經歷這麼多年的比賽，想太多也沒用，」莊智淵說，「我想身體上應無問題，就算心理也都OK，只是我現在確實無法跟以往一樣，承受那麼重的訓練量了，這點我必須承認自己老了。」

莊智淵表示，31日在單數局(第1與第3局)取得領先，讓他一度感覺機會來了，但對手突然改變發球方式，讓他有點措手不及，「對手原本還不太敢使用那種發球，接連發進幾球後，他的信心越來越高，我也來不及應付。」

面對生涯最後1次亞運落幕，莊智淵坦承，自己從去年開始，狀況就是起起伏伏，就算到了今年，狀態只有一般般，「但今天狀態勉強可以，還算正常，我給自己8分吧(1到10分)，可是接下來我還有不少東西需要處理。」

「亞運結束後，我應該會去打奧地利、瑞典等國家的桌球公開賽，希望可以多拿一些奧運積分，然後準備迎接奧運到來，基本上我不會再參加亞運了，就算4年後參加了，我也勢必轉換了角色！」莊智淵說。

隨後中華女單選手鄭怡靜也以1比4輸給新加坡選手于夢雨，確定無緣女單4強，中華隊在本屆亞運桌球，甚至整個雅加達第二賽區賽事都已結束，中華桌球隊本屆亞運只拿1面男團銅牌，表現確實相當低迷。

(中時電子報)