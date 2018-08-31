「小趙又廷」見天后偶像 緊張失眠又縮食

涂善存和天后江蕙初次見面，緊張又興奮。（佳葳娛樂提供）

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天后江蕙保養得宜。（佳葳娛樂提供）

因傳了一張七夕愛心照被江蕙（二姊）封為最帥暖男的涂善存，日前與「全民天后」約吃晚飯，江蕙雖然封麥，但體態依舊姣好、容光煥發。她分享維持身材秘訣是每天靠競走半小時的運動習慣，競走會大量出汗也耗體力，自律精神令人佩服，不管台上台下，始終把自己保持在最佳狀態。

江蕙提攜後進不遺餘力，也常默默觀察並關心演藝圈新人動向，不時在臉書關懷時事與鼓勵新人，比如正在拍戲的新人高郁捷亦被江蕙轉發過跳舞視頻鼓勵她。江蕙這次破例和涂善存見面，涂善存經紀人Vicky表示：「善存很幸運，二姊一定是因為聽到我無意間說到他很努力，因此想當面鼓勵，才用這樣的方式替他加油，二姊實在太貼心。」

涂善存知道有機會能見到天后開始，整整3天不太吃東西，說要把體態調整到最好，聚餐前一晚還緊張到失眠，當天還一直傳衣服和經紀人討論，猶豫穿哪套比較帥，讓經紀人哭笑不得，虧他平常工作有這樣認真就好了。第一次見到天后的涂善存，一直忍不住直喊她「姊姊」，還偷偷跟經紀人說天后好年輕、好漂亮，涂善存偷偷準備了玫瑰花送給初次見面的江蕙，被大家虧說「送紅玫瑰花是要見女朋友嗎」？引來一陣大笑，讓涂善存害羞臉紅。

(中時 )

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