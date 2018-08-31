奧斯卡最佳配樂獎得主麥可唐納 金馬影展來台會影迷

2018年08月31日 19:15 中時 潘鈺楨

2018金馬影展今日公布首位焦點影人：奧斯卡最佳配樂獎得主麥可唐納（Mychael Danna）。他不僅將來台與影迷、樂迷分享寶貴的創作經驗，金馬影展也將選映《少年PI的奇幻漂流》（Life of Pi）、《意外的春天》（The Sweet Hereafter）、《雨季的婚禮》（Monsoon Wedding）、《小太陽的願望》（Little Miss Sunshine）、《戀夏500日》（(500) Days of Summer）等五部膾炙人口的代表作，從恢弘大片到動人小品，細聽他為影像量身打造的精彩音樂。

被李安盛讚「不只是作曲家，更是電影創作者」的加拿大電影配樂家麥可唐納，擅長將異國音樂元素結合管弦樂、電子極簡主義音樂，為電影創造出獨特的樂風，40年來配樂作品高達111部。他與李安合作過《冰風暴》、《與魔鬼共騎》，2013年更以《少年PI的奇幻漂流》獲得奧斯卡、金球獎最佳配樂，藉由動人音符呈現片中印度少年和老虎的海上奇幻歷險。

麥可唐納也和加拿大名導艾騰伊格言合作密切，獲得坎城影展評審團大獎與加拿大金尼獎最佳配樂的《意外的春天》（1997），講述平靜小鎮裡的孩童們在校車事故中罹難，當律師挨家挨戶說服家長向政府要求賠償時，也掀開居民隱藏在悲痛下的秘密。他以哀傷卻充滿力量的旋律，譜出人性的脆弱與良善。

深受印度文化影響的麥可唐納，不僅在《少年PI的奇幻漂流》表現出色，他在印度導演米拉奈兒贏得威尼斯影展金獅獎的《雨季的婚禮》（2001），更把印度傳統舞曲加入抒情管弦樂，東西方樂器並用，精彩展開對國族、世代和性別的探問。

除了格局龐大、氣勢恢弘的作品，麥可唐納也能從小品中激盪出動人情感。他在與夫妻檔導演強納生戴頓、薇樂麗法里合作的《小太陽的願望》（2006），和美國獨立樂團DeVotchKa聯手製作，為一同踏上兒童選美比賽的怪咖家庭，演奏出令人笑中帶淚的樂章，並獲得葛萊美獎最佳影視原聲帶提名。而他與新銳配樂家羅伯西蒙森攜手合作的《戀夏500日》（2009），更用音樂道出主角喬瑟夫高登李維和柔伊黛絲香奈之間酸甜苦辣的愛情戀曲。

這次金馬影展除了放映麥可唐納的精彩作品，也與文化部影視及流行音樂產業局合作，邀請麥可唐納來台舉辦大師講堂，和台灣影／樂迷暢談他的電影配樂之路。更多2018金馬影展片單與影展消息將在官方網站、臉書粉絲頁陸續公佈，敬請拭目以待。

2018台北金馬影展

國際影展11.08-11.25

電影學院10.20-11.17

創投會議11.13-11.15

金馬獎頒獎典禮11.17

(中時 )