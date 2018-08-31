水上樂園幼童性侵案 後知後覺 丁守中批柯漠視婦幼安全

圖／丁守中辦公室 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

位於公館的親子水上樂園近期傳出兩起幼童性侵案，引發社會高度關切。國民黨臺北市長候選人丁守中今天點名市長柯文哲對類似案件態度輕忽，導致市府螺絲鬆滿地，應對此負起政治責任。

丁守中今天是在臉書po文做了以上表示。他指出，這次出事的水上樂園是由市府自來水處委外，位於熱鬧的公館商圈旁，假日有不少家長帶孩童前往戲水，但柯文哲對類似重大刑案毫無所悉，讓人無法接受。

他並批評，這不是柯文哲第一次在重大婦幼議題上呈現漠視與不關心。之前華山大草原驚傳分屍案，同樣也是市府出借的市有場地、支持的活動中有歹徒犯案，柯文哲也是同樣不知情，還在檢調沒有偵查完畢前，就對外把案情導向情殺，對無端遭難的受害者更是不公平。

丁守中指出，但據報載，犯嫌早在本月12日就已經第一次在園內犯案得逞，但這種涉及兒童安全的重大案件，居然沒有看到市府積極偵辦，沒有通報市長，也沒有提醒家長親子在當地消費的風險，以致本月28日，犯嫌在水上樂園再度強制猥褻。

他表示，要不是家長在臉書上po文提醒有小朋友受害，嫌犯才會在媒體披露後主動投案，因此柯市長無視市府各單位的後知後覺，還謊稱台北是座安全城市，實在與事實有段差距。

(中時電子報)

台南》10選區議員減1席選情緊繃 … 台南》第4選區政二代對決好戲 第…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。