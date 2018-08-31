水上樂園幼童性侵案 後知後覺 丁守中批柯漠視婦幼安全

2018年08月31日 19:10 中時電子報 綜合報導

位於公館的親子水上樂園近期傳出兩起幼童性侵案，引發社會高度關切。國民黨臺北市長候選人丁守中今天點名市長柯文哲對類似案件態度輕忽，導致市府螺絲鬆滿地，應對此負起政治責任。

丁守中今天是在臉書po文做了以上表示。他指出，這次出事的水上樂園是由市府自來水處委外，位於熱鬧的公館商圈旁，假日有不少家長帶孩童前往戲水，但柯文哲對類似重大刑案毫無所悉，讓人無法接受。

他並批評，這不是柯文哲第一次在重大婦幼議題上呈現漠視與不關心。之前華山大草原驚傳分屍案，同樣也是市府出借的市有場地、支持的活動中有歹徒犯案，柯文哲也是同樣不知情，還在檢調沒有偵查完畢前，就對外把案情導向情殺，對無端遭難的受害者更是不公平。

丁守中指出，但據報載，犯嫌早在本月12日就已經第一次在園內犯案得逞，但這種涉及兒童安全的重大案件，居然沒有看到市府積極偵辦，沒有通報市長，也沒有提醒家長親子在當地消費的風險，以致本月28日，犯嫌在水上樂園再度強制猥褻。

他表示，要不是家長在臉書上po文提醒有小朋友受害，嫌犯才會在媒體披露後主動投案，因此柯市長無視市府各單位的後知後覺，還謊稱台北是座安全城市，實在與事實有段差距。

(中時電子報)