台南》第4選區政二代對決好戲 第5選區9搶5 第6選區增1席

2018年08月31日 19:14 中時 程炳璋 、 李其樺

台南市第4、5、6選區各有看頭，第4選區有政二代對決，第5選區國、民兩黨共提6人搶5席，增加1席的第6選區新人輩出，局勢詭變。

台南市第4選區（左鎮、玉井、楠西、南化）應選1席，目前共有民進黨籍的王開玹、無黨籍的周奕齊、蔡祐昌和陳福慶4人角逐，選情相對激烈。其中王開玹現任市議員王峻潭之子，王峻潭基層實力雄厚，兒子王開玹學經歷俱佳，在地方深耕多年，選情看好。

周奕齊為前立委周五六和現任親民黨立委周陳秀霞兒子，曾任台南市議會機要秘書，憑藉年輕衝勁和政見搶攻山區年輕選票，聲勢看漲。另外，蔡祐昌曾任台南市政府工商發展策進會策畫專委，陳福慶曾任南化鄉代表會主席，兩人皆在地方具有人脈，持續努力不乏一搏機會。

台南市第5選區（新化、新市、山上、善化、安定）應選5席，除了民進黨4人，國民黨2人參選，還有3名新人參選，戰況詭譎多變。林志展、林志聰為現任民進黨籍市議員，地方經營紮實，爭取連任難度不大。新化農會理事長李偉智為民進黨栽培新星，平日積極經營地方議題，選情看好。陳碧玉為民進黨籍市議員林慶鎮妻子，聲勢不差。

國民黨籍市議員李文俊在台南市合併後連任2屆市議員，再爭取連任較無懸念，黃俊勝為國民黨市議員林全忠服務處主任，王清崎曾任安定鄉代，皆在地方耕耘多年，不乏選民支持。代表基進黨參選的王姬方年輕有衝勁，高忠義勤跑基層，不過要當選市議員尚須加緊努力。

台南市第6選區（安南區）屬綠營票倉，這次議員選舉又新增1席，5席變6席，新人輩出，民進黨提名4席郭清華、郭信良、王錦德與唐儀靜，寄望全壘打全上，國民黨保守提名2人李中岑、蔡旻峰同樣勢在必得。

無黨籍參選另有現任議員林炳利、林緯與黃麗招，值得注意的是，上屆以國民黨籍參選落敗的黃麗招，這次以無黨籍身分捲土重來，可能成為這區政黨席次的變數關鍵。

(中時 )