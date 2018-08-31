何子華演崩潰母親 分不清是人生還是戲

2018年08月31日 19:16 中時 潘鈺楨

何子華在寒冬雨中嚎啕大哭。（公視提供）

曾獲台北電影節最佳女配角獎的何子華，這次在新作《防蚊貼片》中演出不捨兒子車禍被判定腦死、面臨是否同意器官捐贈的傷心母親，她說，自己也身為人母，演出過程就像經歷1次親人離世的痛苦，拍攝期當時正值農曆過年的寒冬，一場在冷雨中崩潰嚎啕大哭、跌坐在馬路上的戲，令她感觸非常深刻，特別因想起年邁身體微恙的父親，雨水、淚水都沾溼了衣裳。

何子華與導演練健輝7年後再度合作，練健輝說，片中的家庭是設定在城市近郊居住、不那麼富裕，母親角色是本省籍，在防蚊貼片工廠做事含辛茹苦將兒子帶大的女性，考量這些特質，特別邀請生命歷練豐富的子華姐飾演，但要演繹一位傷心欲絕的母親，將崩潰的層次表達出來，對於男孩子氣、以演出歌仔戲小生身段多年紮實經驗的子華姐來說，也是一大挑戰，過程中也花了許多時間與演員溝通如何調整到最好的狀態。

導演練健輝吐露，親姊姊在他國小5年級時因車禍驟逝，至今19年，他仍放不下至親離世的事實，過去曾為器官捐贈中心拍攝形象影片，看見許多人面臨至親離去、學習釋懷的故事，因此將這些寫進《防蚊貼片》中，期望藉此讓自己學會放下，也向觀眾傳達「學會釋懷，生命才能繼續向前」的意涵。

公視新創電影《防蚊貼片》觸及國內器官捐贈議題，何子華說，身邊有朋友已辦理捐贈器官，而她也即將會去辦理簽署，她感性地說，人一旦死後，就真的沒意識了，與其要火化或埋葬，何不把好的器官捐贈給必要的人？器捐是生命另一種延續方式，在另一個人身上活著。

《防蚊貼片》由何子華、屈中恆、江沂宸、楊靖輝、洪群鈞等人聯合演出，劇情描述17歲的凱凱在一場意外造成腦部死亡，凱凱的爸爸同意器官捐贈以助人，但凱凱的媽媽不捨而難以下決定。凱凱媽媽開始試圖去尋找為兒子捐器官的理由，進而更深入了解兒子，也面對自己。《防蚊貼片》將在9月8日「公視新創電影X光點華山電影館」短片專題影展舉行首映。影展將於9月8日至9日舉行，民眾可至電影館現場臨櫃購買，詳細票價、影廳場次請上「公視新創電影」粉絲專頁查詢。

(中時 )