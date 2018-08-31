玖壹壹客串《金家》 洋蔥興奮遇偶像

洋蔥（右）喜見偶像江宏恩。（三立提供）

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三人彩排。（三立提供）
拍病房內的戲。（三立提供）

「本土天團」玖壹壹客串演出三立八點台劇《金家好媳婦》小過戲癮，演出的角色就是玖壹壹本尊，劇情描述張靜之的小孩漢聲(傅顯濬飾演)得血癌，他最崇拜的是團體玖壹壹。玖壹壹三位團員春風、健志、洋蔥雖然不是第一次演戲，但巧的是每次都是本色演出，春風表示，上個月前往三立錄影時有特別到金家劇組朝聖探班，當時就許願說希望有天可以來演出，沒想到這次真的演成了。

「本土天團」玖壹壹春風、健志、洋蔥比較演技，春風被公認最有演戲細胞，因為他演戲比較冷不會笑場，他們說以前都是看《飛龍在天》長大的，原本想說三人可以演長大的飛龍、飛虎，但春風虧說現在洋蔥可是肥龍。春風透露，自己最欣賞的演員是在《金家》飾演金家爸爸的林義芳，「因為他很帥，從年輕就看他演戲。」

洋蔥這次客串演出台詞最多，剛開始記台詞很不容易，背得2266，沒想到洋蔥整串台語發音竟不太標準，他羞說，因為平時都用自然語，整串台語再加上專有名詞一起說時都會出現頓點想一下。洋蔥最欣賞的演員是剛好曾演出《飛龍在天》的江宏恩，這次兩人對到戲，讓他很緊張，還會模仿劇中飛龍抱火爐經典橋段，充滿喜感讓大家一直笑。

(中時 )

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