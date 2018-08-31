打造黃埔新村活的博物館 讓眷村文化風華再現

2018年08月31日 19:19 中時電子報 綜合報導

國民黨高雄市議員李雅靜一向關心鳳山眷村文化的保存及活化發展，今日（31日）特別於市議會召開「黃埔新村眷村民宿試辦計畫」公聽會，邀請專家學者與市府相關部門，探討如何活化位於鳳山的全台第一個眷村「黃埔新村」的未來走向，並且進一步發展成為鳳山特有的文化觀光資產。

李雅靜指出，黃埔新村是全台灣第一個眷村，當年由孫立人將軍所屬的部隊進駐。2013年時，因為國防部眷村改建計畫，一度要將其全面拆除，但在李雅靜與眾多關心人士的奔走下，才將其保存下來，並且指定為法定文化資產。為了活化黃埔新村，市府文化局在今年6月底宣布，日後將開放民宿進駐，讓民宿化變成保存眷村及其文化的一種新模式。

圖／李雅靜 提供

對於市府的眷村民宿計畫，李雅靜表示不反對任何可能的方式，但她仍希望把黃埔新村打造成為一個「活的眷村文化博物館」，讓深具歷史、懷舊意義的眷村生活風貌、多元文化與傳統美食可以再現，不僅是一個民宿化的創意噱頭，而是保留、活化、再現眷村文化的有效方式，進而成為「文化鳳山」的最寶貴資產。

與會的樹德科大行銷管理系副教授黃慶源提醒，市府對於黃埔新村的定位必須明確，經營民宿是否會影響既有「以住代護」的住戶生活品質?仍有慎思必要。高雄餐旅大學觀光研究所副教授吳英偉認為，目前的試辦計畫仍有重重限制，例如除了旅宿外不能有其他營利行為，如此可能限制了經營的空間，可能讓計畫難以延續。鳳邑赤山文史工作室創意總監鄭溫乾則提出「鳳山城生活博物館」概念，建議可以鳳山舊城為主題，打造特色文化觀光。

藉著這場「黃埔新村眷村民宿試辦計畫」公聽會，在與會專家學者提出的寶貴建議之下，李雅靜希望市府團隊整合這些建議，擬定完整的鳳山文化觀光的特色主軸與具體推動策略，打造「文化鳳山」，讓鳳山這座擁有百年歷史文化底蘊的城市，因為文化而偉大！

(中時電子報)