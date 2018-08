臺中動畫影展「城市密碼」單元 遨遊世界大城市

2018年08月31日 19:24 中時 潘鈺楨

法國資深導演米修歐斯洛以剪紙動畫打造《迪莉莉的巴黎奇幻搜查》。(臺中國際動畫影展提供)

臺中國際動畫影展公布第二波觀摩片單,本屆單元「城市密碼」,將透過不同風格的動畫作品遨遊世界各大城市,包括中國導演與日本《你的名字》動畫團隊跨國合作以北京、廣州和上海為故事背景的《肆式青春》(Flavors of Youth)、法國國寶級導演米修歐斯洛多年磨一劍,繼《嘰哩咕與女巫》後以剪紙動畫精雕細琢的法國版風中奇緣《迪莉莉的巴黎奇幻搜查》(Dilili à Paris),以及金馬獎最佳動畫長片得主《大世界》和坎城影展影評人週入選的《德黑蘭禁忌玫瑰》(Tehran Taboo)。

由三段短片組成的《肆式青春》,是華語圈少見由日本和中國合作的動畫長片,由長期擔任原創動畫製作的李豪凌監製,並邀請執導中國爆紅知名網劇《萬萬沒想到》並客串賣座電影《乘風破浪》的網路紅人易小星,以及長期與新海誠合作多部電影製作的竹內良貴各自執導一部作品,構成以廣州、上海和北京為背景的三段式故事,在恬淡風格中交織出如《秒速五公分》般的深情愁緒,本次影展將放映日文配音版,現正力邀劇組代表來台與觀眾見面。

高齡74歲的法國導演米修歐斯洛創作不綴,並曾獲得英國影藝學院獎、法國凱薩電影獎及法國安錫動畫影展肯定,其作品擅長以精緻細膩的剪紙動畫呈現,一景一圖都讓人目不轉睛,繼《嘰哩咕和女巫》和《一千零一夜》在台灣大受好評後,這次再以《迪莉莉的巴黎奇幻搜查》回歸影壇,描述原住民女孩迪莉莉搭船前往巴黎,與夥伴一同穿梭在巴黎街頭,探索誘拐案件的真相。

去年金馬獎最佳動畫長片得主《大世界》,是劉健導演的第二部長片,更寫下亞洲動畫繼《神隱少女》後再次入圍柏林影展主競賽單元的罕見紀錄,描述一段為了籌得整容費,不惜搶劫私吞公司款項,引發一連串連鎖效應的荒謬故事,本片不但耗時三年並幾乎由自己獨力完成,並透過接近真實的獨特元素,結合昆汀塔倫提諾的黑色元素,描寫中國當代社會的混亂價值觀及貪婪扭曲的人性。

去年在坎城影展影評人週和安錫動畫影展入選的《德黑蘭禁忌玫瑰》,則透過動畫轉描技術,結合真人演出和3D動畫風格,建構出一幅栩栩如生的伊朗當代社會風景,導演除了大膽挑戰當地性別歧視及道德禁忌外,也呈現出當地在父權社會中,現代女性仍被社會教條制約而受限,但卻又不斷尋求掙脫牢籠的旺盛生命力及真實面貌。

除了大師作品及金獎長片外,「城市密碼」單元網羅了近年在國際各地獲獎的國內外短片作品,包括入圍奧斯卡最佳動畫短片的《失物招領》(Lost Property Office)、安錫動畫影展參展片《紐約自畫像》(Home: A Portrait of New York City)和《搖擺布魯克林》(Brooklyn Breeze)都將在今年臺中動畫影展舉辦亞洲首映,以及諷刺被體制箝制的《地久天長》、描繪澳門城市快速變遷的《我城的傷痕(第八章)》、宛如末日寓言的《在世界的中心丟飯碗》(The Last Job on Earth)和以日本商場為舞台的荒謬喜劇《您辛苦了》(Gokurōsama)等片。

2018臺中國際動畫影展將於10月11日(週四)至10月16日(週二)在台中站前秀泰影城S2館與台中凱擘影城舉行,9月21日(週六)中午12:00起於全台ibon實體機台及網站開放預售劃位,原價160元,預售特價80元,有關更多影展精彩片單及周邊活動詳情,敬請密切鎖定台中國際動畫影展官方網站twtiaf.com及FACEBOOK粉絲頁:facebook.com/tiaf.taichung。

