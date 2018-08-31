張花冠告陳明文性騷擾案 陳明文獲不起訴 張將聲請再議

2018年08月31日 19:29 中時 廖素慧

民進黨嘉義縣2個太陽之爭牽扯出立委陳明文涉嫌性騷擾縣長張花冠，惹怒張花冠提告陳明 文涉嫌性騷擾、恐嚇罪，嘉義檢方近日偵結，以查無具體事證而對陳明文不起訴處分，張花冠表示，非常遺憾與憤怒，近日具狀申請再議，以伸張兩性平權之共同正義。

張花冠不滿陳明文於去年9月間在民雄鄉大士爺文化祭對她摟肩密談，怒告陳明文涉嫌性騷擾、恐嚇。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，全案本月28日已偵結，因查無具體犯罪事證，予以不起訴處分，絕對沒有來自高層或外界的任何壓力，張女士可於法定期限內聲請再議，最晚約是9月10日前提出。

張花冠發布聲明全文如下：關於我針對陳明文性騷擾行為提告，而檢察官作出不起訴處分之決定，我的感受是非常遺憾與憤怒。

依據檢察官的理由，所謂的性騷擾必須是「親吻、擁抱、觸摸他人之臀部、胸部或其他身體隱私處」，才構成性騷擾的案件。由於陳明文強摟的是我的「肩膀」，並非腿部、胸部與隱私處，檢察官因此認為此惡劣行為並不構成性騷擾，所以決定不起訴。

但此種嚴苛的認定條件，顯然早已違反現今社會對性騷擾的普遍認知。案發當時，陳明文在違背我本人的意願下，強摟我的肩膀。當時我曾向他清楚表示，此行為讓我非常不舒服，請他立即將手放離。而我也同時以手臂抵抗，試圖擺脫他惡劣的強摟行徑。但檢察官卻未顧及我作為受害者的自由意志與感受，令人遺憾。

更重要的是，根據台灣高等法院99年上易字第2836號判決認為，肩、背、腰在正常禮儀下都不是可以任意碰觸的部位，就算隔著衣服也一樣。若未經同意仍刻意性騷擾觸碰，就構成犯罪。

換句話說，先前高院判例已認定，在未經同意的情況下，強摟肩膀仍屬性騷擾，已構成犯罪。檢察官刻意忽略高院判例，作出殘害被害人法益之決定，令人憤怒。

性別平等已是普世價值，當台灣逐步邁入兩性平權社會，甚至已出現女總統之時，我作為嘉義縣縣長，更應積極保護女性權益。因此，我將於近日具狀申請再議，以伸張兩性平權之共同正義。

(中時 )