川普：11月期中選舉前不會開除司法部長塞申斯

2018年08月31日 19:46 中時 施施

美國總統川普30日接受美國媒體訪問，談及司法部長塞申斯（Jeff Session）的去留問題，表示賽申斯至少會留任到11月的期中選舉。由於川普曾多次公開批評他，外界猜測這位司法部長不久就會「被辭職」。

塞申斯原本擔任阿拉巴馬州參議員，競選初期就表態支持川普。川普還曾公開表揚他擔任阿拉巴馬州司法部長時的表現，不過他2017年2月9日正式就職後，不出數月，川普就多次批評這個白宮職員口中最忠心的人，他遲早被炒或辭職的說法也甚囂塵上。

川普此前接受《紐約時報》訪問時，表明不滿塞申斯迴避「通俄門」調查。川普說：「如果他會這樣做，早應該在上任前告訴我，我另選他人做部長。」他也曾在推特上批評塞申斯，形容後者已身陷困境。

川普最近一次對他發動「攻擊」，是25日在推特上發文，批評對方根本不明白在其領導下，司法部正發生什麼事。向來溫和的塞申斯也罕見反擊，指自己在就職當天就已掌管住司法部，司法部不會受到「政治考量的不當影響」。

《華爾街日報》引述知情人士透露，川普最近告訴一位共和黨議員，他想在期中選舉前罷免塞申斯。但近日共和黨人士透露，國會以及白宮內部的反對聲浪，已說服川普暫時放棄這個想法。

川普被問及塞申斯期中選舉後的去留時，他未予置評：「我只希望他能做好他的工作。」

(中時 )