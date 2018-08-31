時尚鬼才麥昆紀錄片 今起可於線上14天免費觀看

已故時尚鬼才亞歷山大麥昆，締造出獨一無二的超現實哥德風格，其美麗又哀傷的一生被記錄於《時尚鬼才：McQueen》一片中。（CFP提供）

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已故時尚鬼才亞歷山大麥昆（Alexander McQueen），是不少人心目中的一代設計翹楚，其將古典美學與性、墮落與暴力等黑暗元素結合，締造出獨一無二的超現實哥德風格。而於年初上映的紀錄片《時尚鬼才：McQueen》中，更記錄了這位英倫壞男孩從貧窮東倫敦一路崛起的傳奇歷程，這部由親友訪談及絕美大秀等部分組成的紀綠片，自即日起於Giloo紀實影音網站上獨家首播，並提供14天免費收看體驗服務，讓觀眾們一窺他美麗又哀傷的一生。

麥坤的作品逾越禁忌、挑戰傳統，深獲女神卡卡（Lady Gaga）、碧玉（Bjork）等人的喜愛，不昧於俗的前衛視野，也讓他一度登上法國時尚世家GIVENCHY紀梵希創意總監一職。然而他雖擁有強悍的外表，內心裡卻極其脆弱，最後選擇在年華正盛時結束生命，《時尚鬼才：McQueen》一片亦同時呈現了在他光鮮背後，淘氣、純樸甚至帶點神經質的一面。

Giloo紀實影音平台的創立初衷，正是因為相信紀實影像與說故事的力量，並選擇從生產、觀看、流通與傳播等各個面向加大力道，推廣值得一看的精彩片單。其選片擴及議題包羅萬象，除了具有爭議性與複雜度的話題外，還有著眼邊緣化個體、群體或是重新審視已被視為理所當然人事物等主題之紀實影片。相信觀者在不需要考慮戲院時間、觀賞姿勢的輕鬆環境內，可以通過自家螢幕串流方式，建築自身與世界中相互溝通的橋樑。

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