唐美雲子弟兵粉墨登場 愛老人看好戲做公益

唐美雲（右）做公益。（民視提供）

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唐美雲（右）做公益。（民視提供）
唐美雲致詞。（民視提供）
《樊梨花與薛丁山•樊梨花招親》戲碼 。（民視提供）

國寶唐美雲在民視八點檔《幸福來了》殺青後，全力投入歌仔戲團的演出，今天首次結合華山基金會於西門紅樓舉辦「歌仔戲‧憶童年」愛老人慈善義演，帶領「唐美雲歌仔戲團—閃耀青年團」演出經典戲碼《樊梨花與薛丁山•樊梨花招親》，240席座無虛席，長輩以及善心人士同賞，作伙愛老人看好戲，讓唐美雲很感動，唐美雲表示華山基金會這麼用心照顧長輩，這次能跟子弟兵「唐美雲歌仔戲團—閃耀青年團」，用喜愛的歌仔戲來幫助長輩，真的很有意義，也說看到台下觀眾滿足的神情，直說超級值得。

這次華山基金會看到老年人有好的社會依靠、良好社交活動，對於預防憂鬱症、身體機能退化都有幫助，甚至降低死亡率，因此不定期辦理促進社會參與活動，目的就是讓長輩不再孤寂，感受社會愛與關懷。本次慈善義演許多民眾認助門票，轉作2次公益，140位長輩同樂，現場觀眾看得如癡如醉。

居住新北市68歲的黃奶奶說：「看戲是件奢侈的事，沒想到活到這把年紀，還能現場看歌仔戲，並且上台獻花，真的好開心。」歌仔戲是臺灣民間最熟悉的傳統戲曲之一，對於長輩來說，更是他們的童年回憶，也讓參與公益的唐美雲歌仔戲團格外有意義。

(中時 )

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