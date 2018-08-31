雲林》麥寮鄉長許忠富放棄連任 轉戰2020立委選舉

2018年08月31日 19:46 中時 張朝欣

麥寮鄉長選情在31日出現重大轉變，由民進黨提名尋求連任的現任鄉長許忠富，突然在臉書宣布退出選舉，將全力投入2020年立委選舉。目前麥寮鄉長選舉只有現任麥寮鄉代會主席蔡長昆登記參選，形成同額競選局面。

許忠富在臉書上寫道，4年的鄉長經驗，讓他深深的體會到，地方建設的成果要繼續深耕，不能只靠自己，還必須爭取中央的資源，事實上，這4年來，也是多虧海線立委蘇治芬委員的大力協助，各項建設才能如此的順利。

「如果有機會可以為鄉親做更多的事，我是不是應該當仁不讓地去爭取呢？」許忠富表示，帶職參選他是絕對不會考慮的，因為如果當選鄉長，就職不到3個月就要面臨立委的黨內初選，根本不可能好好地盡到職責，要是當選立委，鄉長就必須補選，為了1個人而如此浪費社會資源，他認為是相當不負責任的。

許忠富說，蘇治芬立委也鼓勵他把握更上層樓的機會「海缐需要懂得做事人苦疼來做立委」， 經過多少個輾轉難眠的夜晚，他終於下定決心接受這個挑戰，退出麥寮鄉長的選舉，全力投入明年立委民進黨的提名初選。

最後許忠富感性說道，面對過去無怨無悔支持他的鄕親，除了滿懷感謝，他要說「我並沒有離開，我還是和鄉親站在一起，準備承擔更重大的責任」。在兩條路的交叉口，他選擇1條更為崎嶇難行的路，期待著前方更加壯麗的景色。

(中時 )