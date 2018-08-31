陳庭妮、曾之喬、孟耿如 雙峰夾美洲豹項鍊好性感

2018年08月31日 19:50 中時 陶福媛

曾之喬穿深V領西裝，以雙峰夾著美洲豹項鍊，十分吸睛。（陳俊吉攝影）

孟耿如以深V西裝搭短裙，爆胸又露腿，展現美洲豹珠寶的冶豔性感。（陳俊吉攝影）

卡地亞Panthere Ajouree de Cartier美洲豹腕表，410萬元。（Cartier提供）

卡地亞Panthere de Cartier美洲豹流蘇項鍊，鑲祖母綠和縞瑪瑙，1580萬元。（Cartier提供）

卡地亞Panthere de Cartier美洲豹鏤空戒指，66萬元。（Cartier提供）

卡地亞Panthere de Cartier美洲豹手環，116萬元。（Cartier提供）

卡地亞美洲豹Panthere de Cartier珠寶暨腕表展今晚在微風南山藝文中心舉辦派對，陳庭妮、曾之喬、孟耿如身穿深V領的西裝或禮服與會，以傲人美胸，凸顯美洲豹珠寶的性感霸氣。

陳庭妮全身上下佩戴逾3千萬的卡地亞珠寶，為全場最貴，問她會不會有壓力，她笑著回答：「不會耶！我覺得剛剛好。」陳庭妮的第一件卡地亞珠寶是三環戒，是媽媽在她18歲時送她的成年禮，近年她一想很想下手買美洲豹頂級珠寶送給自己，「但錢還沒賺夠！」

身穿一襲深低V領套裝的曾之喬，以代言內衣多年「造峰」的本領，讓胸前的美洲豹項深陷雙峰之間，十分性感，並一再澄清：「我沒有特別擠！」她笑說自己是天蠍座，個性直爽又霸氣，和美洲豹很像，「但在感情上，千萬別讓霸氣變成了脾氣。」

孟耿如單穿深V西裝，爆胸又露腿，得知自己是露最多的女星時，笑說：「那.... 謝謝大家，承讓了！」孟耿如和男友黃子佼入圍金鐘獎，但她表白不會和黃子佼一起走紅毯，也不會在台上舌吻，「因為畫面不好看！」

(中時 )