亞運》銀牌寫歷史 陳奎儒謝謝各界 放眼東京奧運

2018年08月31日 19:54 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

28日在亞運田徑場上拿下銀牌的男子110公尺跨欄好手陳奎儒，經過兩天的興奮與沉澱後，31日在他的個人臉書上寫了一篇文情並茂的文章，他感謝各界的支持與鼓勵，並且會持續努力直奔2020東京奧運決賽場。

陳奎儒寫著：這一面亞運銀牌，是大家陪伴我一起努力而來的。這一面亞運銀牌，讓我心情複雜，很開心48年來為台灣再創一次佳績，但也覺得很可惜...是自己沒有完美呈現。

感謝體育署、中華奧會、中華田徑協會、國家訓練中心各位師長、長官，感謝國立體育大學，感謝國揚建設侯西峰董事長對我的支持與照顧，感謝高俊雄署長對我的關心與協助，感謝詹貴惠院長總是願意協助我所有困難，感謝我的教練王國慧老師，感謝國慧老師就算背負著四面八方的壓力還是願意專心的訓練我、提拔我，讓我的成績能一次一次的向前推進。

感謝一路上辛苦撥空照顧我的每一位物理治療師柴惠敏老師、邱元駿、陳曉謙，感謝柴惠敏柴老師長期以來總是不論多晚、不論自己隔天一早就要出國還是為了看看我的身體狀況而撥出時間，總是陪伴著我和尉廷，不只照顧我們的身體肌肉、還照顧我們的心理狀態。

感謝國立體育大學運科所營養團隊黃啟彰老師及專業用心的營養師徐藝洳，感謝贊助我全身上下所有裝備的NIKE，感謝贊助我生物晶片產品的OverTake，感謝贊助我震動按摩花生球的亞科太克，感謝發一崇德雲林學界辛苦製作加油影片，感謝群德佛堂、暻德佛堂，感謝一直以來陪伴在我身邊的親人、朋友，感謝柔惠長期為我處理所有大大小小的事物讓我一直能專心訓練。

我感謝不完⋯⋯謝謝所有一路上認識我、支持我、幫助我的人，不論是私訊的為我加油，還是坐在電視前為我加油，或是默默在心中支持我，我都非常感謝，我會繼續努力，前進到2020東京奧運的決賽場上，謝謝大家的支持，也麻煩大家支持我的粉絲專頁，謝謝大家。

(中時電子報)