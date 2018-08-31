錯賣石膏粉造成18歲少女截3指 新北地院判賠491萬

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中時
許哲瑗

黃女為了製作義肢送給火災災民，協助修復大體，向楊女購入「海藻粉」製作手部模型，沒想到楊女卻錯給「石膏粉」，造成製作手模的黃女女兒手部慘遭灼傷被迫截去3根指頭，新北地院判楊女應賠491萬元。

2016年，黃女有意協助台中東勢大火受傷的災民，打算以18歲女兒的手為模型，製作手部義肢送給受難者，協助修復大體，遂向一起上大體課的楊女購買製作模型用的海藻粉，未料楊女錯賣成不能與人體接觸的石膏粉。

黃女將粉末與水混合後，請女兒把手放入，準備壓成手形，不料女兒放進去沒多久，就感受到劇烈燒灼，準備抽手時，卻因石膏水已硬化而拔不出來，拿鐵鎚猛敲也敲不碎，緊急送醫後，女兒右手從手腕以下一直到手掌、指尖，2到4度嚴重燒燙傷，被迫截去食指、中指和無名指。

黃女表示，女兒為此住院4個月，反覆接受16次全身麻醉清創手術，且因手指頭全都連在一起，日後還需實施手術撐開並植皮，原本想趁讀大學期間，尋找兼職工作貼補家用，卻因手部受傷無人願意雇用，向楊女共求償醫療費、精神慰撫金等共600萬元。

楊女認為黃女也有部分疏忽，應事先確認材料無誤，早在女兒感覺手部灼熱時，就該立即抽離模型，延誤判斷時間，且女兒就讀觀光系，未來從事的工作多為領隊、導遊等，並非文書類工作，是否會影響工作狀況仍無法確定，認為賠償金過高，聲請駁回。

法官認為，黃女雖曾修過大體課程，但仍不具相關化學專業，且楊女將石膏粉賣給黃女時，已先將原包裝拆除，無法從外觀區分粉末，基於信任楊女而為先確認，並無過失。

新北地院今判楊女須賠償女兒471萬3051元、黃婦20萬元，新北地檢署已先代墊被害人補償金160萬餘元給女兒。

(中時 )

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