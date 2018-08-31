板橋四維公園新氣象 變身攀爬主題遊戲場

新北市板橋四維公園有了新氣象！今（31日）於四維公園南側舉辦巨獸攀爬遊戲場啟用活動。（葉書宏翻攝）

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新北市板橋四維公園有了新氣象！今（31日）於四維公園南側舉辦巨獸攀爬遊戲場啟用活動。（葉書宏翻攝）
新北市板橋四維公園有了新氣象！今（31日）於四維公園南側舉辦巨獸攀爬遊戲場啟用活動。（葉書宏翻攝）

新北市板橋四維公園有了新氣象！今（31日）於四維公園南側舉辦巨獸攀爬遊戲場啟用活動，活動由市長朱立倫主持，並與新埔國小及社區小朋友一起遊戲同樂。甫完工的遊戲場有爬網、爬梯、爬桿及曲面攀爬等設施，結合公園既有的植栽，成為四維公園的新亮點。

城鄉發展局局長柳宏典表示，四維公園遊戲場是新北市107年陸續啟用23座特色遊戲場的第19座。透過規劃巧思，保留公園既有樹木，於樹木之間穿梭配置各式攀爬、鑽爬、爬桿及3公尺高溜滑梯等組合遊戲，並藉由自然林蔭條件規劃平面式砂坑，更適合兒童與陪伴者同樂。

企劃建築科長黃永盛說，改造過程結合地方參與，兒童工作坊、地方說明會各2場，地方議員、里長、社區大小朋友也一起參與，廣獲民眾期許及肯定。自然遮蔭空間、人工草地及木屑緩衝材質，提供都會區的遊戲探索；另一處草丘坡面規劃有T型管空間讓小小孩鑽爬躲猫猫，亦可從1.8公尺高磨石滑梯或草坡滑下；中間的大型沙坑是盡情玩沙的空間，歡迎大小朋友一起來四維公園親身體驗。

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