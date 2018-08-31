導入智慧托老！ 新北市第36家新店柴埕公共托老中心成立

2018年08月31日 20:02 中時 葉書宏

新北市新店柴埕托老中心結合智慧科技，市長朱立倫聽取解說。（葉書宏攝）

新北市新店柴埕托老中心附設夜間住宿裝有離床感應，長輩一起床離身即會啟動照明並通知照顧。（葉書宏攝）

新北市第36家新店柴埕公共托老中心於今（31日）正式啟用，也是第6家融合托老托幼「雙托同樓」。柴埕托老中心最大的特色為設立互助家庭陪伴站，可讓5個家庭彼此支援互助，另有小規模多機能的夜間住宿5床，而且導入智慧托老，運用科技智能，住宿的失智長輩若夜間起身離床，燈光會立即感應照亮，也可以偵測到長輩位置，照顧者可以隨時掌握狀況，以提高安全看顧。

啓用儀式由市長朱立倫、社會局長張錦麗、受託辦理單位財團法人台灣省私立健順養護中心董事長黃禎祥率領服務團隊，新店區長林煌源、市議員金中玉、陳儀君、廖筱清、劉哲彰、立委羅明才和當地多位里長共同啟動。

朱立倫表示，新北市長輩截至7月底已經達到52萬2280人，占全市人口（398萬8906）13.09％，占全國老人人口（334萬1,676）15.57％。為了服務長輩，市府早就建立多層級的連續照顧體系，早於中央推動長照2.0政策之前，例如老人共餐、社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、動健康、佈老時間銀行、社區陪伴站和托老中心等，這些政策在過去有的聽都沒聽過，但新北市逐一開辦。

朱立倫說，最近聽說台北市也要「編列預算」做敬老眼鏡，他開玩笑說，請社會局提醒台北市，新北市的敬老眼鏡完全是運用民間的愛心，包含無名氏捐贈的善款、新北市鐘錶眼鏡公會，甚至新北市不動產開發商業同業公會也捐助，市府完全不花一毛錢，他並問在場長輩，有去配戴敬老眼鏡的請舉手？結果有多位長輩舉手，他說免費敬老眼鏡主要是關心長輩的健康，透過驗光，也幫長輩篩檢黃斑部病變、青光眼或白內障等。

朱立倫表示，新北市不僅托育1都抵5都，托老36家也是全國最多，而新店柴埕也是繼三重台北橋、林口仁愛、八里下庄、蘆洲集賢、三峽北大後，將托老和托育設在同一棟大樓，小朋友早上去托幼，長輩來托老，不僅世代融合，爺奶也更開心，年輕人才能安心去工作。

社會局長張錦麗表示，新店柴埕日間照顧可以服務48位失能或失智長輩，配合中央長照2.0政策提供小規模多機能服務，有5床夜間臨時住宿，是繼板橋頤安、新莊頭前、五股獅子頭及瑞芳明燈公共托老中心之後的第5處。收費標準依照長照等級2-8級補助，如有低收、中低收福利身分，收費相當少，至於附設銀髮俱樂部，完全免費提供附近社區健康長輩使用，有暖心咖啡站、卡拉ok、運動器材等，並有佈老志工陪伴服務。

健順養護中心董事長黃禎祥表示，柴埕托老運用智慧科技，例如人臉辨識系統、失智長輩身上配戴微型定位裝置、閞窗警示及提醒等，如有夜間住宿，還有離床偵測會自動啟動燈光，以維護長輩日間照顧或夜間住宿的安全。

(中時 )