吳政迪跨界獲肯定 主持兒少節目入圍金鐘

2018年08月31日 20:14 中時 洪秀瑛

吳政迪變身大哥哥。（修毅提供）

吳政迪和鍾依芹帶動唱。（修毅提供）

童心未泯。（修毅提供）

香蕉哥哥（左起）帶老婆草莓姊姊幫吳政迪慶祝入圍金鐘。（修毅提供）

金鐘視帝吳政迪跨界主持客台兒童少年節目《麼个麼个》，他化名為「阿迪牯」，這次獲得金鐘入圍讓評審看到他的另一面，成為兒少主持人的大黑馬。

吳政迪在節目中搭檔的主持人也是拿過金鐘獎兒少節目主持人的鍾依芹，為了節目，所有的工作人員和主持人都投入大量心血，還沒開拍前，製作團隊就幫主持人安排許多前置課程，無論是手工課、繪畫課、舞蹈課、唱歌課等，節目裡的配樂還找來金曲歌王羅文裕跨刀製作。

知道吳政迪入圍後，香蕉哥哥第一時間打電話恭喜他，並幫吳政迪慶祝、預祝他能得獎，香蕉被問到會不會怕吳政迪搶飯碗？香蕉笑說：「不會啊，我很看好政迪，這樣剛好政迪可以加入我們哥哥姐姐系列，當年紀最小的哥哥。」

吳政迪說，香蕉是他的好友更是大前輩，非常照顧他，像他現在連衣服都不用買，因為前輩都會送他「香蕉」的衣服。對於入圍感言，吳政迪說這個節目從前製開始一直到播出，耗費了近兩年時間，因為大部份是動畫，只要有一點點覺得不對就不斷修改，希望能讓大家看見他們的用心。

(中時 )