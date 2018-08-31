明新華語文教學中心 外籍人士可就近讀

2018年08月31日 20:29 中時 莊旻靜

明新科技大學日前通過教育部評鑑，其華語文教學中心成為新竹縣第1個被核准境外招生的華語文研習機構，也是新竹地區首間通過資格的技職院校。校長林啟瑞表示，新竹縣地區若有學習華語需求的外籍人士，可就近至明新科大學。

林啟瑞對校內華語文教學中心深具信心，他也說，這是新竹地區除了清華、交通、中華大學之外，再多1個具有便利及專業課程的選擇。

明新科大華語文教學中心主任何延光表示，目前全台大專校院有60所華語中心具有招收華語生的資格，其實明新在10年前就成立華語文教學中心，主要為校內國際學生服務，但因應國際學生人數成長，並響應教育部「邁向華語文教育輸出大國8年計畫」，因此擴充教學軟硬體設備並通過教育部審核，成為大學校院附設華語文教學中心得收研習華語文外國學生的機構之一。

何延光說，海外華語熱興起，明新華語文教學中心除了服務校內國際學外，也將提供新竹地區外籍人士的華語學習，另外也可協助有意來台留學、中文程度不佳的外國學生，也可上明新的華語文先修班，明新可協助提供佐證學生入學語言資格事宜。

林啟瑞也說，校內營造國際化校園環境，響應教育新南向政策，來自馬來西亞、越南、菲律賓的外國學生年年增加，國際產學專班將再新學年突破千人，國際招生成果在私立科大居首，也凸顯華語文教學中心的重要性。

目前明新華語文教學中心有11位專任教師，具備華語文教學能力證照外，其中1位具華語文教學博士、3位為華語文教學碩士，另外中心也會舉辦各式文化體驗活動、輔導證照考試等，並與國家華語測驗推動工作委員會華測會簽訂考試中心契約與策略聯盟。

明新華語文教學中心開辦的正規華語課程將採學季制，分春秋兩季，每季11週，每週15小時，共165小時。課程則分為初級、中級、高級三等九級，課程搭配教材，提供高品質的數位設備、iPad雲端學習教室，多功能活動教室，還有華語文圖書閱覽室、語文輔導室，提升學習成效。

(中時 )