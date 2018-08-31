台中》市長3人角逐 市議員131人完成登記

宋原通今天完成台中市長參選登記，他表示要為台中奉獻力量，「我歡迎陸客，兩岸關係好，台中百姓才會好，台灣才會有前途」。（盧金足攝）

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107年地方公職人員選舉登記今天截止，今年11月24日預計選出市長1名、市議員65名、里長625名、和平區長1名及區民代表11名，台中市選委會統計5天參選登記，市長計有3人完成參選登記、市議員共計131人完成參選登記。

下屆市長及市議員選舉，登記日期自8月27日起至8月31日止，台中市第3屆議員席次將增加2席，分別為第11選舉區（東區、南區）及第17選區(山地原住民選舉區)各增加1席，台中市選委會統計，市議員計有131人完成參選登記，角逐65席議員席次。

下屆台中市長選舉，在台中市長林佳龍、國民黨台中市長參選人盧秀燕完成登記之後，今天出現第3名市長參選人，退休外交人員宋原通持200萬元保證金支票及填具相關資料，完成市長參選登記。

59歲、台大哲學系畢業的宋原通表示，對台灣外交處境一個一個國家斷交，他曾身為外交團隊一員，心有所感，他要將兩岸橋梁移到台中，台海隧道開來台中，「擺開藍綠，台中未來就看我！」

宋原通說，他要為台中發展奉獻力量，「我歡迎陸客，兩岸關係好，台中百姓才會好，台灣才會有前途」，未來會四處逛逛、拜訪，主動出擊爭取支持。

對下屆市長改選，有第3人加入選戰，台中市府新聞局長卓冠廷表示，尊重每個人參選權利，台中市長林佳龍會持續做好巿政，爭取選民支持。國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營發言人張又仁說，民主政治公平競爭，對於有其他人也願意參選改變目前的闇黑台中，我們樂觀看待。

(中時 )

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