燕子颱風 今年最強颱風撲向日本 北陸、東北因鋒面通過豪雨成災

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日本氣象廳預測，今年最強的21號燕子颱風9月4日將接近日本九州南部，再朝西日本、東日本前進，也有登陸的可能性。受到鋒面和潮濕空氣的影響，日本東北和北陸地區30日晚間下起激烈的大雨，造成多處河川氾濫、淹水。

氣象廳預測，燕子颱風31日上午在馬利亞納群島海面，以20公里的時速向西前進，中心氣壓為905hPa，最大風速為55公尺，最大瞬間風速為75公尺。

燕子颱風9月3至4日將經過沖繩奄美，4至5日通過西日本和東日本的太平洋沿岸，可能為大範圍地區帶來暴風雨，今後應留意颱風的動態消息。

此外，北陸和東北地區30日晚間起下起豪雨，各地雨量都破了氣象觀測史的新高紀錄，石川、山形縣的部分地區已發布緊急避難警報。石川縣七尾市至30日晚間11時10分的3小時內雨量達122毫米，導致熊木川河川氾濫，5萬3千多人被要求疏散避難。

山形縣中部31日淹水成一片汪洋，最上町3小時內的雨量達104毫米，導致最上小國川河川氾濫。氣象廳也針對山形、秋田、宮城、新潟、石川、富山等縣發布土石流災害警報。

關東各地31日因大氣不穩定而下瞬間豪雨，大雨將持續至9月1日。氣象廳呼籲民眾要嚴加戒備山崩、土石流災害等。櫪木縣的宇都宮市31日下午的暴雨造成道路積水，下午1點半左右還下冰雹。

(中時 )

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