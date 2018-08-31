台藝術家余政達 應邀至龐畢度藝術中心展演

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旺報

曾獲選台灣參加第53屆威尼斯雙年展藝術家之一的余政達，本月13日、27日兩天，應巴黎龐畢度藝術中心之邀，將進行一系列「仿紀錄片」放映暨表演，並舉行錄像影片發表暨座談。

創作形式多元的余政達，慣於將經過刻意架設的現實情景作為拍攝背景，創造所謂「生活劇場」的概念，並運用舞台劇的排練過程及專業演出，進行猶如實境秀的拍攝。他的創作常以錄像、仿紀錄片、即興表演、劇場演出等穿插表現形式，詰問人與人之間的各種情感互動關係。

龐畢度藝術中心將於13日放映余政達的《跟我說你要甚麼》(Tell Me What You Want)，該作由4部仿紀錄片(Mockumentary)：《Malate》、《David》、《Joara》、《The Shop》組成，費時1 年半拍攝，長度分別都是16分52秒，內容敘述一個旅人在異地和陌生人之間的視線、觀點、友誼、乃至慾望的交換。

影片透過虛擬人物David，嘗試影射不同文化在面對友誼交流與交易行為時的定義，以及彼此對對方的刻板印象。夾雜現實與虛構的仿紀錄片放映之後，活動將搭配一段余政達與法國知名劇場演員Manuel Blanc合作的30分鐘表演和朗誦。

27日將放映余政達與擅長數位媒體裝置的新加坡藝術家黃漢明合製的作品《西瓜緣》(Watermelon Sisters)。兩位藝術家在錄像中妝扮成女性演出，使用饒舌與舞蹈等大眾流行文化元素的形式語言，探討性別認同，該片為龐畢度藝術中心為9月份「前瞻電影」(Prospectif Cinéma)節探討酷兒(queer)身份所選映的七部錄像影片之一。

(旺報 )

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