有趣的創意攏底加！ 創客嘉年華逢甲大學登場

2018年08月31日 20:30 中時 盧金足

勞動部長許銘春（中）、勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉（左二）出席「2018創客嘉年華」盛大開幕活動。（盧金足翻攝）

勞動部長許銘春（右）與年輕創客交流。（盧金足翻攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署主辦的「2018創客嘉年華」31日於逢甲大學盛大開幕。本次活動多達70個展示攤位、除了亞太電信、工研院、逢甲大學等一眾產官學研單位共襄盛舉之外，來自國外的創客T.Max R＆D等團隊也跨海來台發表成果、用實際行動相挺創客發展。

活動集結眾多中台灣首次展覽單位，作品領域涵蓋AI智能機器人、智慧輔具、字型設計、金工創作等，帶領超過70組創客相關的官、產、學、研、社群組織參與，讓民眾參與從「想」到「做」，並從「做」中「學」過程，體會創客運動風靡全球的樂趣。

勞動部長許銘春表示，長期以來，勞動部致力於推動勞動力的培育及養成，以及協助青年就、創業技能提升，在各項服務推廣及政策推動上從未懈怠，行政院為協助本國產業加速轉型升級，擇定「亞洲矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生技醫藥」及「國防航太」等5大創新產業。

此外，再輔以「新農業」、「循環經濟」作為驅動產業成長之核心，勞動部依循上述之國家政策持續發展，自104年起依各區域產業資源設立具特色之創客基地，並於105年逐步打造創客空間、共同工作空間及公共交誼空間，提供機具設備與實作服務，到了106年持續推動全民共同參與創客運動，激發全民創意，並希望透過STEAM（科學、科技、工程、數學）教育的整合學習，拓展專業的領域範圍，鼓勵青年實現創新創業夢想。

許銘春期許能有更多本土創客在全球化的思維下，結合AI人工智慧、IoT物聯網、大數據與雲端科技等技術，成為未來創新、創意、創業的重要角色，引領勞動力轉型及升級，進而提升國家競爭力。

勞動力發展署中彰投分署分署長陳瑞嘉說，創客運動提倡動手實做，只要你敢幻想、肯實做、每個人都可透過雙手打造未來事業。中彰投分署致力於輔導創客創業，在各界資源彙整之下，創客皆有機會由Maker轉向Market，透過商品化之創意作品成功創業。在近年的耕耘之下，已輔導多位創客成功創業，指出創客能量為勞動力升級之最佳動力。

活動除了精彩的創客展示外，還有創客松競賽與創客論壇，創客松競賽本次主題為智慧生活、智能長照及友善工作環境，參賽者在為期3天2夜的馬拉松式競賽中進行創作，激發出無限創意與創作出精彩作品；創客論壇更邀請到創客圈各領域專家，透過思考與辨論方式，導引創客新方向，為未來引入新思維。現場還有中彰投分署的就業巡迴車駐點展示，最新就業、職訓、補助措施讓您輕鬆一手掌握。

(中時 )