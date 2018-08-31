不怕失業 竹北就服中心協助新住民有一套

來自印尼的藍冬華，努力工作、認真學習，甚至還自學簡易泰語，與泰籍員工溝通。（莊旻靜翻攝）

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來自印尼的藍冬華，已在台灣生活11年，初期只能打零工，後經由勞動部勞動力發展署竹北就業中心協助，到三進鐵箱服務，不僅是全場唯一女性，也因工作認真晉升為噴漆組小組長，她還自學簡單泰語，以便與泰籍員工溝通。

藍冬華當初來台時，中文也不甚流利，靠著自學、多講，才克服溝通問題，由於沒有一技之長，而至竹北就業中心登記求職，透過就服員陳淑華，媒合至噴漆業。藍冬華雖沒有相關經驗，但仍努力學習，在三進鐵箱公司工作近5年後，因故離開，卻也因她的工作態度，使公司多次透過就服員，邀請她回任，她也在2年前，回到三進鐵箱任職。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心主任劉文菁表示，去年新住民登記求職人數為517人，媒合成功就業有418人，今年截至8月則有323位新住民登記，270人成功媒合，多半進入技術員、清潔人員、餐飲業居多。

劉文菁說，就服員陳淑華主動積極，除定期至湖口郵局駐點服務外，也配合「台灣新住民關懷互助發展協會」、「新竹縣新住民文化民俗技藝推廣協會」、「新竹縣新住民團結協會」等單位，轉介求職者，也因為藍冬華與陳淑華長期配合，近多名藍冬華的親友，也紛紛透過陳淑華找工作，協助更多新住民朋友就業。

(中時 )

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