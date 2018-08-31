看過蘇菲瑪索裸體的男人 手工訂製西服大師沈清賢

2018年08月31日 20:35 中時電子報 綜合報導

在便宜成衣充斥的年代，仍有不少講究衣著品味的人，會選擇手訂服裝。你知道受世界三大男高音卡列拉斯、國際影星成龍肯定，甚至連法國巨星蘇菲瑪索的裸體都看過的手工訂製西裝大師，其實就在台灣！

2016年溫昇豪以台灣第一人入圍艾美獎（Emmy Awards）最佳男主角獎，穿的正是手工訂製西服大師沈清賢的禮服！走進位在台北市大安區的「沈清賢服飾名店」，宛如小型布料博物館。有來自世界各國的頂級布料，像百年歷史、英倫皇室御用第一品牌封號，一套號稱300萬的Scabal頂級Vicuna面料西裝，沈清賢就擁有全球第335套，而全台絕不超過5套；現為LVMH集團旗下，知名義大利品牌Loro Piana的Vicuna面料，一套大衣於旗艦店就要價150萬，而在沈清賢這更是不乏名流指定，因為Vicuna布料不但各附有證書，進口還需農委會核准，價格更是每年飆漲，穿在身上質感好且走低調奢華風，質地極度輕暖，穿的人才知道。

高級西裝品牌Ermenegildo Zegna，也是店內的主打，從品味質人、新貴階層到資深藏家都是客戶；值得一提的是，其目前最高等級面料13 Milmil 13，1公尺重量僅220克，在沈清賢服飾名店也找得到，Ermenegildo Zegna旗艦店一套售價逾30萬，來店裡不但沈大師親自操刀還可省下製裝費。大家一定好奇，沈清賢究竟是何方神聖？除了頂尖工藝與數十載口碑，到底是什麼樣的魔力，能征服中外巨星？

原來，自2002年起，沈清賢就與LVMH集團密切合作，集團旗下頂級珠寶品牌Chaumet、De Beers與Forever Mark之台灣、上海銷售專員制服，皆出自沈清賢之手。2004年法國巨星蘇菲瑪索為Chaumet全台第一間旗艦店開幕站台，LVMH集團總經理的Nancy Liu（現為Chaumet與De Beers之全球CEO），曾邀請沈清賢前往協助服裝造型調整；因對專業素養的高度信任，蘇菲瑪索毫不猶豫在沈清賢面前更衣，沈清賢成了台灣唯一看過蘇菲瑪索裸體的男人。

沈清賢受邀為成龍在台指定量身、訂製顧問，深受成龍肯定。

在與蘇菲瑪索良好合作經驗後，沈清賢成為LVMH集團台灣固定配合之服裝師與量身師，經手每位LVMH邀請來台的國際巨星服裝，如楊紫瓊與張曼玉。有趣的是，在菸害防制法尚未實施前，也曾因協助服裝造型，與國際影后張曼玉一起在飯店總統套房裡抽過菸，看的出沈清賢和演藝時尚界淵源很深。

此外，沈清賢長期擔任Chanel、Christian Dior、Dolce&Gabbana、Alfred Dunhill、Ermenegildo Zegna等各大精品品牌和企業之協力廠商，亦時任台灣微風集團獨家代理品牌giuliano Fujiwara台灣區訂製總監，頂級珠寶品牌Harry Winston北京與台灣的銷售專員制服，並為Chanel珠寶系列男性銷售專員設計制服。

「沈清賢服飾名店」收藏世界頂級珍稀布料，店內宛如小型布料博物館。

雖被形容為手工訂製西服大師，男女時裝、旗袍甚至長袍馬褂，同樣是沈清賢的專才與店內業務範圍。三大男高音之一的卡列拉斯來台演出時，因沈清賢穿著長袍坐在第一排，被卡列拉斯看到，在表演結束後請他到後台，原來喜愛東方文化的卡列拉斯得知沈清賢的長袍是自己做的，就決定到其店內訂製長袍、唐裝。

沈清賢工作照。

2017在香港知名服飾品牌「源 Blanc de Chine」的邀請下，沈清賢成為國際影星成龍指定在台量身與訂製顧問，相談甚歡下成龍主動要求合影留念。曾任模特兒的沈師母，出席各大場合，一律身著由先生親手訂製服裝，總在場內外掀起風潮，不只時裝大衣彷彿電影畫報，旗袍讓人眼睛為之一亮，其「男裝儷人」的女西裝扮相，更殲滅無數底片。

當2016年溫昇豪入圍第六十八屆艾美獎（Emmy Awards）最佳男主角獎，與達斯汀霍夫曼同爭影帝之際，各界都在問——「溫昇豪穿的是哪家國際名牌的西裝啊？」事實上，溫昇豪穿的正是由我們台灣土生土長手工訂製西服大師沈清賢設計製作，一套25萬的頂級戰袍，不只是真正的「台灣之光」，更堪稱一場豔驚四座的「西服外交」。

(中時電子報)