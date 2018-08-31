世界華人華裔小姐出爐 臉蛋被封「小隋棠」

2018年08月31日 20:28 中時 洪秀瑛

第一名曾嘉麗。（2018世界華人華裔小姐大會提供）

左起華裔小姐林佳怡、第三名高子涵、第一名曾嘉麗、第二名陳蘊予。（ 2018世界華人華裔小姐大會提供）

「2018世界華人華裔小姐決賽」8月31日在台北小巨蛋舉行，這場由台灣首次舉辦的選美盛事，歷經半年10次海選賽，來自台灣各地與海外的千名參賽者，平均年齡22歲，選出的20名佳麗在台灣賽區決賽中角逐后冠。

決賽在儀態簡介，機智問答、才藝表演與泳裝走秀等四項競賽中，佳麗們以旗袍出場接著機智問答以及歌唱、調酒與熱舞等各項才藝演出等，最後由20名佳麗中，分別選出前三名華人小姐與一名華裔小姐。

第一名由25歲的曾嘉麗封后，曾嘉麗出生台灣成長，現居住拉斯維加斯，有「小隋棠」暱稱，透過朋友報名返台參賽，評審評語是「表現大方，具國際觀」。第二名為來自彰化25歲的陳蘊予，第三名為24歲的高子涵，華裔小姐則是來自宜蘭的22歲的林佳怡，自台灣選出的后冠佳麗，將於10月參加北京的總決賽爭冠。

受邀擔任評審的包括前佳樂小姐梁佑南與2000年中華民國小姐林意芳等，結合不同領域的知名人士參與。提到選美，梁佑南笑說自己個性大剌剌，當初朋友未告知的情況下幫忙報名，一路由初選到決賽，多年後自己擔任評審，看到台上的佳麗，彷如看到當年的自己。

談到新世代佳麗，梁佑南說，「我應該是個犀利的嚴師啦，因為現今資訊豐富，建議佳麗們要多看多聽，不用急著先開口，凡事多想三秒再說」！提到貴人，林佑南感謝當年參賽時，在女廁與主審朱秀娟巧遇，感謝朱貼心建議以紅色取代粉紅色口紅，讓她在舞台上發光發亮。

梁佑南並說，當年決賽現場很緊張，為了舒緩情緒，在後台猛灌水，一口氣狂飲兩大瓶水，讓其他佳麗看得傻眼。近來忙參加公益活動，梁佑南坦言多頭蠟燭多頭燒，原來半個月前77歲高齡母親因輸尿管結石，引起敗血症休克重度昏迷急診，鬼門關前走一回，當醫生宣布不樂觀時，自己情緒激動以淚度日，母親後來幸運的經過救治，昏迷四天後終於清醒，手術後仍住加護病房。

為了照顧母親，目前台北、桃園兩地跑，而掛念母親仍依約出席選美決賽，梁佑南說，當年是母親鼓勵她參加選美，感念母親的力挺，所以她堅持完成這場選美盛事。

(中時 )