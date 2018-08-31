推動公園「零」罐頭遊具! 鍾沛君攜女登記參選北市議員

2018年08月31日 20:26 中時電子報 綜合報導

年底九合一大選倒數85天，也是登記參選最後一天，參選北市大安文山議員的前國民黨發言人鍾沛君，帶著女兒到北市選委會登記，母女倆走進登記處，立刻成為鎂光燈焦點。鍾沛君笑稱女兒是她的「幸運星」，黨內初選時，也是母女攜手前往登記，後來果然順利通過初選獲得提名，這回大選登記，鍾沛君仍舊帶著女兒。

相較於其他參選人大張旗鼓造勢，鍾沛君認為重要時刻有女兒陪伴，更能確定自己從政初心，就是以自身生活經驗出發，加上過去主跑市政新聞累積的專業，推動讓北市升級的政見。鍾沛君強調，不是非得要大型建設才能讓民眾有感，她舉例，自己帶孩子到公園時，發現童年回憶最美好的的「磨石子滑梯」，一座一座逐漸消失，她的政見包括推動「公園零罐頭遊具」，爭取廣設共融式遊具，逐步實現一里一特色公園，讓都市裡的孩子，在住家附近就能有自由奔跑的童年。

選舉繁忙難免減少親子相處時間，鍾沛君說，有時週末帶著孩子跑行程，女兒因此被封「最強助理」，被問到女兒為何快滿四歲還沒上學，鍾沛君語帶無奈的說，抽不到公托是所有爸媽共同煩惱，如果能順利當選，她會全力推動導入大數據，先期規劃可能閒置的校地校舍，擴增嬰幼兒托育及長者照護設施數量、容量，希望更多像自己一樣的青年在外工作，沒有無後顧之憂。

面對選區參選爆炸，甚至有初選落敗的競爭者違紀參選，鍾沛君表示，自己是第一次參選，又是家中第一個參選的人，「天道酬勤」，鍾沛君強調平常心以對，只要多握一雙手，相信就能多一個機會。

(中時電子報)