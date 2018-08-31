爆范冰冰逃稅被關重獲自由？已赴美會合李晨

2018年08月31日 20:28 中時電子報 蔡曉婷

網友爆料范冰冰現身洛杉磯移民局。（圖／翻攝自推特）

網傳范冰冰疑持政治庇護簽證。（圖／翻攝自 Youtube）

大陸女星范冰冰因被咬出陰陽合約潛規則，日前傳出人被留在北京的招待所接受調查，其經紀人穆曉光身上更多一條毀滅證據罪，事情延燒一個月後，今(31日)港媒報導，知情人指范冰冰已正式獲釋，重拾自由，幾天前她已秘密飛往美國與李晨會合，兩人並未如外傳低調分手。

今年5月央視前主持人崔永元爆出陰陽合同，還點名范冰冰，6月國家稅務總局聲明表示對此事十分關心，「如發現違反稅收法律法規的行為，將嚴格依法處理」，上月31日傳出范冰冰和經紀人被逮，范丞丞還遭限制出境，但未獲證實。

這段期間范冰冰一度傳出獲釋，但又有人稱范冰冰仍被看守中，獲得相當禮遇，讓范冰冰可選擇自費住進每天要價1000元人民幣（約4482元台幣）的高檔套房，設施接近飯店等級，經紀人曾一度建議范冰冰去避風頭，但她自認行得正、坐得正，回說：「要問，就給他們問吧」。

據香港《蘋果日報》報導，網上傳出今上午約十時，范冰冰現身洛杉磯移民局按壓指紋入境，爆料中更指她「L1簽證改政治庇護簽證」，消息來源疑為推特帳號「yinke_usa」，該名網友還說范冰冰此行是接受成龍的建議，才決定暫時避避風頭，穆曉光仍被看守中。而另有一說指范冰冰確實人到美國，但不是以政治庇護簽證入境，對此，范冰冰方面暫無回應。

(中時電子報)