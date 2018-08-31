紫雲巖中元普渡1200桌 冰雕、果雕有看頭

清水紫雲巖8月31日舉行中元普度，副議長張清照（左二）、主委吳勝隆（左三）等率員上香祈福。（陳淑娥攝）

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清水紫雲巖中元普度今年由國姓、鰲峰及高南3里輪值，共準備1200桌供品，現場十分壯觀。（陳淑娥攝）
清水紫雲巖8月31日舉行中元普度，栩栩如生的果雕令人流連忘返。（陳淑娥攝）
清水紫雲巖8月31日舉行中元普度，現場大型冰雕十分有特色。（陳淑娥攝）
清水紫雲巖8月31日舉行中元普度，主委吳勝隆欣賞果雕。（陳淑娥攝）
清水紫雲巖8月31日舉行中元普度，果雕十分吸睛。（陳淑娥攝）
打上燈光後，大型冰雕顯得更美麗。（陳淑娥翻攝）

清水紫雲巖8月31日舉行一年一度的中元普度，今年由國姓、鰲峰及高南等3里輪值，共準備1200桌供品，其中，現場雕刻的大型冰雕「龍鳳呈祥」及眾多果雕尤為吸睛，精湛技術讓信徒大開眼界，主委吳勝隆表示，中元普渡祈求風調雨順、國泰民安。

紫雲巖信徒們下午3時許開始張羅供品，1200桌一字排開十分壯觀，現場還有30頭貢豬、羔羊及3桌滿漢全席；下午5點整，吳勝隆及副議長張清照率廟方人員一起上香。

吳勝隆表示，紫雲巖是清水地區的祭祀圈，中元普渡由32里輪流承辦，今年值年爐主是國姓里，頭家為鰲峰及高南兩里，準備了豐盛的供品普渡，祈求風調雨順、國泰民安；而明年爐主為西寧里，頭家則是高東及東山里。

冰雕工藝師張瑞銘指出，幫紫雲巖冰雕已達18年，今年雕刻3個造型，包括「龍鳳呈祥」、「飛馬騰空」及「魚躍龍門」，其中巨大的「龍鳳呈祥」長28尺、高8尺，信徒直呼看的好過癮，還有栩栩如生的果雕十分吸睛，入夜打燈後更是美不勝收。而民間則相傳龍型冰雕在作醮中被稱為看牲，即是用來觀賞用的牲禮。

(中時 )

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