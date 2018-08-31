開學季燒錢季　陸大學生開學裝備花費破萬

2018年08月31日 20:43 旺報 孫曜樟

又到開學季，大陸麥可思研究院的一份調查報告顯示，48%的受訪大學生認為同學購買入學裝備存在攀比情況，20%的非農村生源受訪大學生入學裝備花費過萬，他們中，男生愛買電子數碼產品，女生愛買日用化妝品。

這份名為「2018年在校大學生入學裝備調查」；從2018年8月開始，對在校大學生進行調查，瞭解在校大學生大一入學前購買入學裝備的情況。收回大學生有效答卷共949份，調查結果僅代表被調查的在校大學生的狀態。

資料顯示，受訪大學生當年大一入學前購買「電子數位產品(如手機、電腦、平板電腦、遊戲機等)」花費最多，高達46%，其次是「衣帽鞋包」等服裝配飾達到25%。不同性別的受訪大學生購買的入學裝備不盡相同，男生愛買電子數位產品，女生愛買日用化妝品。

具體來看，56%的男性受訪大學生表示在電子數位產品方面花費最高，高出女性受訪大學生18個百分點；22%的女性受訪大學生表示在日用品和日化品(護膚化妝品除外)方面花費最高，高出男性受訪大學生14個百分點。

資料同時顯示，72%的受訪大學生大一入學前購買新的電子數位產品，在這部分受訪大學生中，購買最多的是「手機」，其次是「電腦」。麥可思的資料顯示，「功能」、「品質」和「價格」是受訪大學生大一入學前購買入學裝備最關注的因素。

調查稱，所在地的經濟情況、家庭消費理念和水準等方面均存在差異的農村生源與非農村生源的受訪大學生，大一入學前購買入學裝備的花費也會有差異。近半數(43%)農村生源受訪大學生購買入學裝備的花費為「0至2000元」，非農村生源受訪大學生該比例僅為26%。另外，有20%非農村生源受訪大學生購買入學裝備的花費為「10001元」以上。

(旺報 )