選擇肺癌治療方式「不偏食」有助壽命延長

洪女士及陳女士現身分享她們的抗癌心得，呼籲其他病友信任醫師，不要害怕化療，主治醫師、大林慈濟醫院副院長賴俊良也特別頒發獎狀給她們，讚許她們是「模範病人」。（張亦惠攝）

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洪女士的丈夫特別獻上手寫的卡片，感謝洪女士對抗肺癌的樂觀及堅持。（張亦惠攝）

大林慈濟醫院今舉辦肺癌病友會，由大林慈濟醫院副院長賴俊良向病友及民眾分享肺癌預防、治療及迷思，並強調「用藥選擇不偏食」、「戒菸」、「多吃蔬食」等重要觀念，也邀請病友分享抗癌的心路歷程，期望傳播更多正確資訊給民眾。

61歲的洪女士3年前在加拿大意外發現自己罹患第3期晚期肺癌，後毅然決然回台治療，洪女士說，在抗癌期間，她仍持續當志工、學作手工皂、手沖咖啡，就是不想讓自己因病困在家、「越來越像病人」，但在使用標靶藥物2年多後出現抗藥性，便接受醫師建議「相信專業」開始接受組合式化療，計畫在狀況穩定後，又可以邊抗癌，邊做志工。洪女士的丈夫也特別獻上手寫的卡片，感謝洪女士對抗肺癌的樂觀及堅持。

賴俊良表示，近年因為標靶藥物、免疫治療問世，不少患者聽到化療，就認為副作用很大、聞之卻步，甚至拒絕治療，但化療也在進步，不僅有組合療法可提高治療效果，也有副作用相對低的維持療法可以長期使用，只要定期在門診施打，就有助維持病情穩定，呼籲患者，「不要放棄任何一種機會」、「每一種治療方法有機會能用就用」，對壽命延長跟生活品質才會更好。

賴俊良也指出，雖空氣污染對人體可能有壞的影響，但「戒菸」跟「多吃蔬菜」是在研究上可以有效降低肺癌發生率的方法，1天至少吃600公克蔬菜，戒菸、遠離二手菸，肺癌就不容易找上你。

(中時 )

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