高雄》暴雨後 黃暐瀚預估韓國瑜年底選戰得票數

國民黨全代會19日舉行，縣市長參選人合體造勢，造勢活動後高雄市長參選人韓國瑜（中）與同志們一同合影。（資料照片，王英豪攝）

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中時電子報

國民黨高雄市長參選人韓國瑜最新民調，僅輸民進黨參選人陳其邁2.6％，資深媒體人黃暐瀚在政論節目上直指，韓國瑜是最近國民黨在高雄這麼多年以來，選將中最強的一個。他分析後預估，年底選戰，韓國瑜能拿到70萬票！

黃暐瀚點出，上次2014年高市長選戰，國民黨楊秋興拿45萬票，他覺得韓國瑜這一次選戰應會70萬起跳。2014年，國民黨楊秋興拿到45萬票，2010年，黃昭順代表國民黨參選，楊秋興加上黃昭順，兩個人的票，就是72萬，所以其實當年陳菊拿不到的票，就是大概那一些。民進黨說8年有建設，但受這次大雨影響，因此韓國瑜能拿到70萬票，是一個非常合理的推測。

黃暐瀚指出，高雄有38個區，38個區的議員沒有一個不跟韓國瑜黏緊緊，因為韓國瑜即使未必能贏過陳其邁，可是黏著韓國瑜，就能當選議員。若韓國瑜將來能拿到70萬票，國民黨這些議員全部都會當選。而陳其邁就大概會拿到80多萬，所以不只台中盧秀燕、林佳龍誰贏誰輸很重要，若民進黨在高雄只贏10萬票，那對2020大選來講，是一個非常重的重心。

黃暐瀚在政論節目《年代向錢看》強調，當民進黨秘書長洪耀福特別點出韓國瑜，甚至看到很多的民進黨人都在討論韓國瑜，以他採訪的經驗法則瑜，那個地方的選情已經拉近了！也就是說，對誰出手愈重，表示那個地方選情愈緊張。現在假設韓國瑜僅輸10萬，萬一民進黨再出什麼差錯，恐就會和韓國瑜變成平盤。黃暐瀚還建議，未來韓國瑜即使輸，最好的選擇就是留下來，選1年以後的立委。

(中時電子報)

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