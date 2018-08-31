北約前首長建議：北約新總部命名「馬侃大樓」

2018年08月31日 21:02 中時電子報 江飛宇

三名前北約秘書長發起聯名呼籲，希望新落成的北約總部能夠以剛過世的美國參議員馬侃(John McCain)為名，稱為馬侃大樓，以紀念他長期以來對北約的貢獻。馬侃於8月25日在因腦癌而去世。

防衛新聞(defense news)報導，前北約秘書長羅斯穆森(Anders Fogh Rasmussen，任期2009~2014）、羅伯森(George Robertson，任期1999~2003）和索拉納(Javier Solana，任期1995~1999）發表一封聯名信，對亞利桑那州共和黨參議員馬侃致敬，因為他「致力於促進跨大西洋統一」。

這封星期四發表的信寫道：「我們相信，北約聯盟是一個維持國際穩定、保障自由的世界的基石….其中約翰馬侃為這項事業可以說是不遺餘力。儘管他是美國參議員，但在整個歐洲都認為馬侃是我們的一員。無論是在冷戰時期面對前蘇聯、東歐集團，或是冷戰後捍衛多邊國際秩序，他的行動一直是我們所有人的明燈，在大家都懷疑的時，代，他一直相信跨大西洋的團結，是確保和平的唯一手段。」

「因此我們敦促北約主事者，能夠將新的布魯塞爾總部，取名為馬侃大樓，以永久紀念他的貢獻。」

新的北約總部有著巨大的玻璃幃幕牆和鋼骨結構，可容納4200名員工和29個各國辦公地。

馬侃是越戰老兵，曾經參與過兩屆美國總統大選，他一直是維持北約是堅定支持者，稱的上是布魯塞爾的常客。

相對的，現任的美國總統川普就一直否定北約，他說美國在國防開支上花費，超過其他北約成員國，揚言要退出北約。馬侃生前曾多次與川普在輿論戰上激辯。

這個公開信在發布後，立即得到許多認同，挪威航空(Norwegian)的推特寫道：「我認為新北約總部以參議員馬侃為名，再適合不過了。」

這位命名也得到前愛沙尼亞總統、前歐洲議會議員托馬斯．海德里克．伊維斯(Toomas Hendrik Ilves)的支持，他說「馬侃是愛沙尼亞最偉大的朋友、最大支持者之一。」

英國保守黨國會議員湯姆．圖根斯特(Tom Tugendhat)和美國參議員馬柯．魯比歐(Marco Rubio)也支持。

一名北約發言人說「現任秘書長延斯．史托騰伯格（Jens Stoltenberg）已經聽到這項建議，並指示將會認真研究。」

(中時電子報)