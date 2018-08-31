彰化縣頭崙里 驚見「最幼齒」正妹里長候選人

2018年08月31日 21:07 中時 吳敏菁

彰化縣出現最年輕的村里長候選人，王采琳才23歲，甜美又可愛。（翻攝王采琳臉書）

五合一公職人員30日登記截止，彰化縣589個村里，最年輕的候選人是鹿港鎮頭崙里王采琳，大學剛畢業才23歲，最年長83歲，共有1124人登記參選村里長，同額競選村里數188，候選人最多是5人，有花壇鄉橋頭村、永靖鄉崙美村、溪州鄉三圳村。

這次村里長候選人最高學歷是碩士，共有12人，80歲以上有彰化縣永靖鄉五福村高樹林、彰化縣田尾鄉北曾村鄭銅欣。

最年輕的王采琳，甜美又可愛，穿上競選袍，幼齒到還被誤以為是候選人的小助理，大學剛畢業的她說，我的年紀的確備受懷疑，但我相信自己的能力和想為大家服務的心。

王采琳說，大學4年每次過年、端午節回家和爸媽跟著聖濟壇發年菜、包肉粽給獨居老人時，心中總許多感慨，這個人口老化時代，我能做些什麼？參選是希望跟我同年紀年輕人在外奮力打拚，能替他們照顧好家鄉，讓他們想起家鄉的時候感到驕傲，有個和他年紀一樣的人在為地方努力，想把環境做到最好、透過社區活動熱絡大家的感情、爭取老幼福利、設立職業媒合所，把這裡變成最幸福的地方。

年紀最大候選人說，活到老，學到老，永遠不嫌老，能夠服務是人生最大的快樂。

(中時 )