工研院創新產品 德國參展秀研發成果

2018年08月31日 21:20 中時 邱立雅

歐洲最大的德國柏林消費電子展（Internationale Funkausstellung Association，簡稱IFA）在德國時間8月31日開幕，工研院在經濟部技術處科技專案的支持下，攜手新創廠商首度挺進IFA NEXT新創專區，展出多項以「智慧生活」為主題的創新技術，從可殺菌的智能紫外光直飲水殺菌系統到首度商品化曝光的家用農藥檢測器，吸引不少目光。

隨著食安議題在全球受到關注，工研院研發的「家用智慧農藥檢測器」首度跨海到歐洲參展，這項技術運用多波長微型化檢測技術，將實驗室裡大型的光學檢測儀功能，濃縮在微型晶片上，洗菜時藉由檢測水中農藥殘留特定光譜，就能瞭解蔬果是否已洗乾淨，預計產品可在今年底前問世。

工研院也展示全球首款「智能紫外光直飲水殺菌系統」，比起傳統紫外光殺菌系統，不僅體積縮小約三分之一，便於安裝在一般出水口，利用LED可高速開關的特性，系統依照水流量判斷是否啟動LED，比較過去可節能50％以上，也更安全、無高溫情況。工研院強調，這款系統將適合居家、商辦、醫療照護院所等場所或衛生條件不佳的地區或國家，提供用水的即時淨化，甚至有自我狀態偵測與警示，可遠端監控管理，確保用水除菌品質。

此外，工研院延續年初在美國CES展大放異彩的「智慧視覺機器人」，再次在IFA展展出，也是展場亮點之一，目前正與上銀科技合力開發智慧視覺與機器手臂的技術整合，並運用在水五金尺寸分析與檢測上，以提昇產線自動化及產品多樣化。

IFA全球品牌總監高諾斯表示，很高興看到工研院帶來許多創新研發的科技與產品，透過IFA及工研院雙方攜手合作，可以吸引到最棒的科技展示、媒體焦點、潛在合作夥伴及消費者的目光，也藉由本次工研院展出的創新科技，展現台灣科技產業耀眼成果。

(中時 )