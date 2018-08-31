工研院創新產品 德國參展秀研發成果

工研院首度參加IFA展，攜手衍生新創公司拓展國際商機。（邱立雅翻攝）

友善列印
中時
邱立雅

歐洲最大的德國柏林消費電子展（Internationale Funkausstellung Association，簡稱IFA）在德國時間8月31日開幕，工研院在經濟部技術處科技專案的支持下，攜手新創廠商首度挺進IFA NEXT新創專區，展出多項以「智慧生活」為主題的創新技術，從可殺菌的智能紫外光直飲水殺菌系統到首度商品化曝光的家用農藥檢測器，吸引不少目光。

隨著食安議題在全球受到關注，工研院研發的「家用智慧農藥檢測器」首度跨海到歐洲參展，這項技術運用多波長微型化檢測技術，將實驗室裡大型的光學檢測儀功能，濃縮在微型晶片上，洗菜時藉由檢測水中農藥殘留特定光譜，就能瞭解蔬果是否已洗乾淨，預計產品可在今年底前問世。

工研院也展示全球首款「智能紫外光直飲水殺菌系統」，比起傳統紫外光殺菌系統，不僅體積縮小約三分之一，便於安裝在一般出水口，利用LED可高速開關的特性，系統依照水流量判斷是否啟動LED，比較過去可節能50％以上，也更安全、無高溫情況。工研院強調，這款系統將適合居家、商辦、醫療照護院所等場所或衛生條件不佳的地區或國家，提供用水的即時淨化，甚至有自我狀態偵測與警示，可遠端監控管理，確保用水除菌品質。

此外，工研院延續年初在美國CES展大放異彩的「智慧視覺機器人」，再次在IFA展展出，也是展場亮點之一，目前正與上銀科技合力開發智慧視覺與機器手臂的技術整合，並運用在水五金尺寸分析與檢測上，以提昇產線自動化及產品多樣化。

IFA全球品牌總監高諾斯表示，很高興看到工研院帶來許多創新研發的科技與產品，透過IFA及工研院雙方攜手合作，可以吸引到最棒的科技展示、媒體焦點、潛在合作夥伴及消費者的目光，也藉由本次工研院展出的創新科技，展現台灣科技產業耀眼成果。

(中時 )

彰化縣頭崙里 驚見「最幼齒」正… 吃潮州美食送神秘禮 商家串聯拚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。