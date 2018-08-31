吃潮州美食送神秘禮 商家串聯拚觀光

2018年08月31日 21:21 中時 謝佳潾

近年來潮州也颳起一波Cheese蛋糕風-心之和。（謝佳潾翻攝）

潮州遠近馳名的冰品-阿倫燒冷冰，是以芋頭、大小湯圓、花生、糯米、紅豆、綠豆蒜等熱騰騰配料為基底。（謝佳潾翻攝）

屏東啟智協進會孩童幫忙製作小物。（謝佳潾翻攝）

屏東潮州有許多色小吃，也是遊客經過墾丁必朝聖的美食天堂!商家⽜⼤福、 阿倫燒冷冰以及心之和乳酪蛋糕，是遊客到潮州必朝聖的美食店家，這三間店家共同舉辦「愛在潮州，美食踩點趣」，遊客至這三家店家享用餐點，完成指定任務，向店家索取掃碼QR code！就可獲得限量的神祕伴手禮，歡迎遊客一起來參與。

潮州飄香一甲子的老店-牛大福，其最著名的全牛料理、沙茶火鍋、還有特製醬料，都是傳承三代的獨特好手藝，堅持遵循在地人熟悉的老口味，用料實在，湯頭鮮甜，一傳十，十傳百之下，成了許多老饕和美食部落客到潮州必朝聖的美食餐廳。全牛料理及沙茶火鍋是屏東家喻戶曉的好味道，全牛料理現點現炒，可以從牛頭吃到牛尾，火鍋則採取半自助的方式想吃什麼都可以自己挑自己拿，食材豐富又新鮮，其中的限量限點厚切五花牛，更是受到許多饕客的喜愛，吃過的人都難以忘懷！

潮州遠近馳名的冰品-阿倫燒冷冰，以芋頭、大小湯圓、花生、糯米、紅豆、綠豆蒜等熱騰騰配料為基底，表面覆蓋上一層清涼的剉冰，最後淋上由白砂糖熬煮成的香醇糖水，那冷熱交織、忽冷忽熱的獨特口感，熱QQ的湯圓包著香濃餡料及綿密芋頭和清涼剉冰美味又消暑，吸引各地饕客前來品嘗。

近年來潮州也颳起一波Cheese蛋糕風-心之和，得過美國際⼤獎的乳酪達人，回到純樸家鄉，開啟了⾃己的乳酪⼈生，採用高級食材加入新鮮水果，Cheese香氣濃郁入口即化，隱藏在潮州鄉間的心之和烘培屋，招牌就是超濃乳酪蛋糕，裡頭含有高達80%的重乳酪，而且堅持不加任何麵粉和澱粉，僅以純奶油和乳酪製成，吃起來口感有如冰淇淋，每天限量500個，常讓店家訂單接到手軟，令人回味無窮。

牛大福第三代老闆葉書鳴表示，潮州是充滿濃濃人情味的小鎮，身為在地商家，要把這份人情味往外推，關心弱勢團體，帶給他們更多的愛和溫暖，牛大福時常舉辦公益活動，回饋社會，這次更是發起「愛在潮州，美食踩點趣」活動，期盼帶動更多人氣湧入潮州，而讓大家更認識屏東以外，也鼓勵大家一起支持啟屏東啟智協進會的小朋友，這群孩童靠著自己的力量製作精美屏東伴手禮，品質相當精美。牛大福和在地商家都踴躍認購，也期盼社會大眾一起支持他們，給孩子們力量。

愛在潮州，美食踩點趣活動，即日起至阿倫燒冷冰，牛大福，及心之和，消費滿額後，向店家索取掃碼之QR code完成任務，獲得三點後就可免費換取啟智協進會小朋友親手製作的伴手禮；吃美食還可做公益，讓潮州這個純樸的小鎮，振興觀光，變身成為墾丁外，另一個南台灣的觀光秘境與美食天堂。

(中時 )