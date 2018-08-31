第七次陸日財長對話在北京舉行

2018年08月31日 21:32 中時 藍孝威

第七次陸日財長對話今天（31日）在北京舉行。大陸財政部部長劉昆和日本副首相兼財務大臣麻生太郎攜雙方財政部、央行及金融監管高級官員出席，展開面對面對話交流。

今年是中日和平友好條約締結40週年，此次對話是落實兩國領導人共識的務實之舉，是在李克強總理5月份成功訪日、兩國關係重回正常軌道背景下舉行的。

新華社報導，對話中，雙方舉行了四場專題會議，就陸日宏觀經濟形勢與政策及結構性改革、陸日財政合作、陸日金融合作以及陸日在G20、10+3等多邊框架下的財金合作等議題進行了深入討論，取得多項合作共識。

雙方一致認為，任何國家都不能從保護主義中受益，同意共同維護和促進自由、開放和基於規則的多邊貿易體系，充分發揮G20、10+3等多邊機制以及亞洲開發銀行、世界銀行等多邊開發機構的作用，加強基礎設施領域合作、推動減貧與發展事業、深化區域財金合作、維護區域經濟金融穩定。雙方還就開展中日第三方市場合作交流了看法，並將探討未來合作的可能性。

財政管理與改革是歷次對話的傳統議題。此次對話中，雙方集中討論了預算和公共債務管理、房地產稅改革、環境保護稅等議題，同意就財政管理和財稅體制改革保持常態化溝通，加強經驗分享。

此外，雙方央行和金融監管部門代表首次共同參加對話，圍繞雙邊金融市場和監管合作進行了專題討論，並就擴大金融市場雙向開放和開展多雙邊金融監管合作達成多項共識，明確了下一步合作的思路和舉措。

對話中，雙方代表還向兩國財長報告了開展陸日養老金體系聯合研究的成果，並將共同發佈聯合研究報告，一致同意繼續就共同關心的重大問題開展聯合研究。雙方期待2019年在日本舉行第八次陸日財長對話。

(中時 )