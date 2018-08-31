全聯We Sweet檸檬季 無毒檸檬甜點銅板價

冰心捲蛋糕4入-檸檬寒天，香草檸檬蛋糕搭配香甜微酸的檸檬卡士達醬及的QQ寒天，口感層次有富性，每盒70g x 4入，79元。（全聯提供）

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法式經典檸檬派，使用酥鬆的塔皮，鋪上酸甜檸檬奶餡，每盒300g，95元。（全聯提供）
法式起士雪白燒，以莫札瑞拉、切達起司及新鮮檸檬汁，調配黃金比例的清爽內餡，每盒250g，85元。（全聯提供）
檸檬奇亞籽愛玉，Q甜愛玉搭配檸檬酸香的奇亞籽，每碗305g，38元。（全聯提供）
檸檬千層蛋糕，使用永大檸檬汁製成檸檬奶油，細膩軟嫩、入口即化，每片55g，45元。（全聯提供）
寶泉檸檬蛋糕，微脆帶香的純白巧克力，下層檸檬蛋糕體以新鮮全蛋製成，口感紮實、蛋香濃郁，每個40g，28元。（全聯提供）

全聯因應7月至9月台灣檸檬盛產，自有品牌We Sweet今（31日）起至9月27日推出5款使用屏東無農藥的檸檬製作的「檸檬季」主題甜點，讓消費者消暑氣、食的安心。包括冷藏的冰心捲蛋糕、法式經典檸檬派、法式起士雪白燒、檸檬奇亞籽愛玉、檸檬千層蛋糕，以及台中名產伴手禮常溫的寶泉檸檬蛋糕。

無毒檸檬強調連皮都能食用，以不施除草劑、不噴灑農藥的友善農法栽種，是農藥零檢出的安心果品，這次的甜點中，檸檬寒天冰心捲蛋糕選用台灣無毒檸檬製作成清香的香草檸檬蛋糕；受女性消費者喜愛的檸檬千層蛋糕使用永大檸檬汁製成檸檬奶油。

(中時 )

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