高屏溪濁度飆高 南化水庫輸水45萬噸支援

2018年08月31日 21:35 中時 李其樺

南水局透過「高屏堰上游傍河取用伏水工程」取水設備，緊急調度支援3萬噸潔淨水質至高屏堰區。（南水局提供）

受823豪雨影響，高屏溪河川水質濁度飆升至1萬6千NTU，經濟部水利署南區水資源局高屏堰取水降至17萬，不足的水量透過「南化高屏聯通管」由台南南化水庫輸送45萬噸原水支援，並由水公司調度自有水源60萬支應。

水利署南區水資源局考量避免高屏溪高濁度而影響高雄地區用水穩定性，因此於24日決定開啟目前仍在施工中的「高屏堰上游傍河取用伏水工程」取水設備，緊急調度支援3萬噸潔淨水質（濁度檢測僅6.4NTU）至高屏堰區內，以舒緩供水壓力。25日當日高屏溪濁度仍高於1萬，故南區水資源局連續兩日皆開啟伏流水以供應民生所需用水。

目前高雄地區因無大型蓄水設施，每日民生用水量125萬噸取自於高屏溪，尤其南區水資源局轄管的高屏堰每日需取用100萬噸，故高屏堰肩負大高雄用水之重任。然而近幾年受極端氣侯影響，高屏溪於汛期颱洪期間濁度經常超過1萬NTU，造成高屏堰取水困難。

為降低缺水風險，維持高雄地區用水穩定，南區水資源局從前年開始辦理高屏堰上游傍河取用伏水工程，今年10月底完工後可提供10萬噸水質潔淨的伏流水，作為高屏堰高濁度時期備援用水之重要來源。

南水局表示，目前伏流水工程雖距離竣工還有2個月，但這次大豪雨時期提前發揮穩定大高雄用水之功能，並可於今年10月底完工後，提供高雄地區颱洪期間每日10萬噸重要備援用水，預期更可為大高雄挹注約7.5萬用戶30萬人每日所需用水之效益。

(中時 )