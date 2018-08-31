《如懿傳》皇后出軌黑歷史曝光 前夫友怒譙「婊子」

2018年08月31日 21:55 中時電子報 吳玫穎

潘粵明前經紀人朋友圈對話流出，怒譙董潔婊子。(取自微博)

董潔激吻王大治被拍。(取自微博)

陳祉希是大陸演藝圈知名製片人，與潘粵明感情如兄妹。(取自微博)

由於《延禧攻略》的爆紅，在清宮劇《如懿傳》飾演富察皇后一角的大陸女星董潔，也難免被外界拿來跟秦嵐比較。不過董潔前夫潘粤明的前經紀人陳祉希，近日就被發現在微博直接寫下：「我就喜歡秦嵐的富察皇后，她是乾隆心裡的白月光，其他的人就別演了，演啥也洗不白，越作越死。」還被起底在朋友圈中忿忿不平為潘粵明叫屈，再提董潔昔日出軌黑歷史，怒譙董潔是「婊子」。

董潔2013年與歌手王大治激吻影片流出，4個月後被爆出她與潘粵明尚未離婚，坐實出軌傳聞，重挫形象。隨著董潔因為在《如懿傳》飾演皇后一角受到關注，潘粤明前經紀人兼製片人陳祉希也在微博開譙：「我就是喜歡秦嵐的富察皇后，她是乾隆心裡的白月光，其她的人就別演了，演啥也洗不白，越作越死。」甚至表明自己罵的就是董潔！

之後陳祉希在朋友圈中的對話截圖也流出，她暴怒與一位企圖為董潔辯解的網友爭辯，「那她出軌，跟王大治亂搞，在聲明罵潘粵明時，她是女人嗎？女人幹得出這樣的事嗎？」，更怒譙董潔是婊子，「婊子做過的事婊子要承擔，上網自己欣賞婊子的視頻去吧！」

陳祉希更揭開為何如此痛恨董潔的原因，原來是潘粵明父親早前生病搶救時，她曾聯絡董潔，想讓孫子來探望爺爺，結果董潔卻回她「沒這個義務」，讓陳祉希就此決心她槓到底。

(中時電子報)