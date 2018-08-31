高橋聖子亞太之夜露半球 鄒兆龍挺家鄉

日本女優高橋聖子。(粘耿豪攝)

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鄒兆龍壓軸出席亞太影展彩石之夜。（粘耿豪攝）
林柏叡(左)、林輝瑝。(粘耿豪攝)
傅孟柏。(粘耿豪攝)
賈樟柯。（亞太影展提供）

第58屆亞太影展明舉行頒獎典禮，31日晚間明星先出席「亞太之夜」，包括導演吳思遠、楊力州，國片《角頭2》鄒兆龍、《鬥魚》主演林柏叡、林輝煌等人，與多組日韓、印尼藝人到場力挺。晚會亮點是AV女星高橋聖子則突然現身，為活動增添意外驚喜。鄒兆龍壓軸登場，他說：「邀我來就來啦，是家鄉嘛！」《角頭2》過金馬初選，他搞笑說：「但有點傷心分不到紅！」有無信心問鼎影帝？他說：「如果我under 50就很興奮，但已經over 50了，就當工作嘛！」

此次主辦單位力邀重量級亞洲影視人添星光，像是大陸名導賈樟柯昨就快閃訪台，分享新片《江湖兒女》的創作理念，1小時的講堂結束後就直奔機場。香港女星鐘麗緹與老公張倫碩原也在紅毯嘉賓名單上，可惜最後因故取消。其實不只鐘麗緹夫婦，從一開始的謝金燕、金亞中、李康生、歐陽妮妮、林柏宏、吳念軒到因車禍無法到場的導演瞿友寧，嘉賓名單一波三折。對此副主席葛樹人表示：「由於太多因素，也許有些人擔心回不去大陸，所以名單小有更動，這是每個活動都會發生的事情。」

大會先行頒發本屆亞太影展的四個獎項共八位得獎者，包含五個評審團特別獎、最佳微電影、最佳短片及最佳動畫獎。

亞太彩石之夜得獎名單

●評審團特別獎 Special jury Award

河內-中途站 The Way Station＿Ngoc Thanh Tam

德黑蘭-健保風暴 Appendix＿Hossein Namazi

雅加達-瑪莉娜之殺人四幕 Marlina the Murderer in Four Acts

東京-風之心 The Wind in Your Heart

烏蘭巴托-母親The Mother

●最佳微電影 Best New Media

台北-紅燈 Traffic Light

●最佳短片Best Short Film

加德滿都-喜馬拉雅村的女孩 A Curious Girl

●最佳動畫 Best Animation

台北-基石 Fundamental

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