黃子佼率LuLu、黃豪平拍公益廣告助老憨兒

2018年08月31日 22:39 旺報 廖慧娟

主持人黃子佼率徒弟LuLu、新生代主持人黃豪平組｢黃氏宗親會」，今天（8月31日）免費擔任育成社會福利基金愛心大使，在南港養護中心拍攝公益廣告，為老憨兒幸福家園計畫盡一份心力。

育成社會基金會已成立24年，致力提供遲緩兒早期療育及唐氏症、自閉症、腦性麻痺併有智能障礙等心智障礙者照顧服務、身障者職業重建及老憨兒養護服務。

常義務參與公益活動的黃子佼，除了期許自己把藝人的社會影響力發揮到最大，為需要幫助的人盡一份力外，不諱言是受到女友孟耿如的影響：｢因為耿如是社工系，在交往後常聽她講一些關於社福機構的一些案例，很知道她們的辛苦！育成社福機構已經二十四年了，在社會一直默默付出，很需要大家的關注，所以我希望能用一點點的力量去支持。」

甫入圍廣播、電視金鐘獎的黃子佼，正傷腦筋該怎麼走紅毯。他表示，今年首次與孟耿如同時入圍金鐘，很想一起攜手走紅毯，但入圍的《希望之星》是與LuLu一起主持，也不能讓LuLu一人獨行：｢如果跟耿如，我覺得很珍貴，因為人生難得幾回能夠一起入圍，而且後面不知道還有沒有機會；但我的搭檔是LuLu，所以有點尷尬，這題還在思考中。」

對於過去情侶走紅毯都會分手的｢魔咒」，佼佼不迷信，但尊重，擔心的反而是他和孟取如得獎與否：「如果當晚一人有得獎、另一個人沒得，我覺得氣氛會很尷尬。」

(旺報 )