黃子佼率LuLu、黃豪平拍公益廣告助老憨兒

黃子佼（右1）、黃豪平（中）、LuLu（左1）與老憨兒們一起堆樂高積木、唱歌。（記者廖慧娟攝）

友善列印
旺報

主持人黃子佼率徒弟LuLu、新生代主持人黃豪平組｢黃氏宗親會」，今天（8月31日）免費擔任育成社會福利基金愛心大使，在南港養護中心拍攝公益廣告，為老憨兒幸福家園計畫盡一份心力。

育成社會基金會已成立24年，致力提供遲緩兒早期療育及唐氏症、自閉症、腦性麻痺併有智能障礙等心智障礙者照顧服務、身障者職業重建及老憨兒養護服務。

常義務參與公益活動的黃子佼，除了期許自己把藝人的社會影響力發揮到最大，為需要幫助的人盡一份力外，不諱言是受到女友孟耿如的影響：｢因為耿如是社工系，在交往後常聽她講一些關於社福機構的一些案例，很知道她們的辛苦！育成社福機構已經二十四年了，在社會一直默默付出，很需要大家的關注，所以我希望能用一點點的力量去支持。」

甫入圍廣播、電視金鐘獎的黃子佼，正傷腦筋該怎麼走紅毯。他表示，今年首次與孟耿如同時入圍金鐘，很想一起攜手走紅毯，但入圍的《希望之星》是與LuLu一起主持，也不能讓LuLu一人獨行：｢如果跟耿如，我覺得很珍貴，因為人生難得幾回能夠一起入圍，而且後面不知道還有沒有機會；但我的搭檔是LuLu，所以有點尷尬，這題還在思考中。」

對於過去情侶走紅毯都會分手的｢魔咒」，佼佼不迷信，但尊重，擔心的反而是他和孟取如得獎與否：「如果當晚一人有得獎、另一個人沒得，我覺得氣氛會很尷尬。」

(旺報 )

高橋聖子亞太之夜露半球 鄒兆龍… 《Produce 48》最終出道名單 小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。