全國首個“兩岸一家親”微信表情上線

2018年08月31日 22:55 中時電子報 綜合報導

如今通過微信聊天，表情包成為了必不可少的溝通工具。從最開始的輔助聊天到如今表達情緒最重要的手段，表情包可謂是社交圈最炙手可熱的“網紅”。

各種搞怪、賣萌、趣味十足的表情包層出不窮，既拉近了人與人之間的距離，又省去了聊天打字表達情緒這一步驟。行走社交圈，比的就是誰的表情包數量多、誰的表情包有個性。

兩岸一家親表情包。

為了促進兩岸青年深入交流、交往，蘇州市台辦率先開發了這套“兩岸一家親”表情包。這套表情包可萌可逗、個個有梗，畫風清新脫俗而又不失藝術氣息，三觀正確且正能量爆棚！

8月30日，由蘇州市台辦創意指導的“兩岸一家親”微信表情包正式上線。

微信掃碼可獲取表情包。

蘇州台辦以對臺工作者的使命感為砥礪，緊緊抓住微信在兩岸使用人數多、資訊量大、傳播速度快、受眾範圍廣的特點，創意開發“兩岸一家親”主題微信表情包。表情包共24個表情，主角以頭頂髮辮形似大陸送給臺灣的一對熊貓--團團、圓圓的耳朵，身穿蘇式旗袍、頭戴市花桂花的蘇州女孩蘇蘇，身穿印有臺灣特有、寓意“顧家”的藍鵲T恤的臺灣男孩安安，用蘇州話和閩南話進行日常交流互動，生動形象地展現兩岸青年熱情活潑、攜手共進的場景。

安安和蘇蘇。

蘇州市台辦以受眾廣覆蓋為目標，以互聯網優勢為依託，以市場化為手段，以大眾化為路徑，以新媒體促推廣，通過表情包的傳播，讓“兩岸一家親”的理念，深入尋常百姓家，展現兩岸一家親、蘇臺更親近。

(中時電子報)