崔天凱：相信陸美兩國必能建立新型大國關係」

2018年08月31日 22:54 中時 鍾玉玨

大陸駐美大使崔天凱30日在華盛頓出席美國「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）與人大重陽圓桌論壇午餐會時發表談話，就中美兩國在當前形勢下，下一步該如何走，向哪個方向走做了自己的闡釋，表示「相信陸美兩國必能建立新型大國關係」

以下為演講全文：

很榮幸再次來到美國戰略與國際問題研究中心（CSIS），每次到訪這裡都讓我得到啟發，有所收穫，特別是今天在座的還有我的一些老同事、老朋友和來自中國人民大學重陽金融研究院的學者。

在英語中，“Think Tank”一詞的意思可望文生義、一目了然，但翻譯成中文“智庫”，則意思要更複雜些。“智庫”實際上意味著“智慧的儲備”，不僅要求思考，還要求明智地思考，今天這個討論也準確反映了這一解釋。因此，我在跟智庫交流時始終心存敬畏，態度謙遜。我在這裡並非想要提出什麼智慧的見解，只希望能與你們分享一些常識。

坦率講，當前我們面臨一個很大的問題。一些人雖然身居高位，或需要在經濟、戰略問題上向國家領導人和政府部門建言獻策，但他們卻缺乏足夠的常識。這些人相信，他們可以無視經濟規律，破壞全球供應鏈，卻不會對自身經濟造成任何損害；他們可以永遠壟斷新技術，阻止他人創新並從技術進步中獲益；他們可以通過指責別人來逃避肩負的重責，比如解決國內日益嚴重的經濟社會分化問題等；他們可以通過四處樹敵來讓自己變得“偉大”。正是這種思維方式增加了當前國際關係的不確定性，給中美雙邊關係，特別是經貿關係帶來困難。

今天午餐會的主題是“下一步”。中方對下一步該做什麼是很清楚的。我奉勸那些認為可以將另一個“廣場協議”強加給中國，認為中國會屈服於恐嚇、威脅和無端指責的人放棄幻想。與此同時，中方始終致力於在相互尊重的基礎上，採取能照顧雙方關切的平衡方式，通過嚴肅、務實和實質性的談判磋商來解決經貿問題，這個過程必須是能相互釋放善意，體現彼此誠信的。通過這樣的方式，經貿問題的解決當不至困難如斯。

當然，也有很多人關心中美關係何去何從，擔心當前局勢會對我們兩國關係的未來產生影響。存在這樣的擔憂不是沒有道理的。但我滿懷信心，只要我們對當今世界的現實有清醒的認識，對兩國共同的未來有明確的願景，我們就可以戰勝當前困難，並著眼未來建立一個更加強勁、穩定的中美關係。

人們常常談到“修昔底德陷阱”。我本人也同撰寫《必有一戰：中美是否能逃脫修昔底德陷阱》一書的作者艾利森教授有過多次很好的交流。我認為很多人對他這本書要傳遞的主要信息存在誤解或誤讀。在書中，他提到歷史上有過16起所謂“新興崛起大國”對“守成大國”構成挑戰和威脅的案例，其中12次以戰爭和衝突告終，只有4次是以相對和平的方式實現了過渡。因此有人認為，歷史上曾經發生過的事情，將在中美兩國之間重演。

但我不認為這些在歐洲歷史上發生過的事，會不可避免地在中美之間重演。對美國而言，如果相信歐洲歷史會重演，那先驅者們為什麼要開闢美洲新大陸？對中國來說，我們有悠久而獨特的文明。上述16個歷史案例所涉及的國家中，有哪個是運用綜合調理以達陰陽平衡的中醫來看病的？有哪個是協調手指使用筷子來吃飯的？有哪個是應用單字能獨立表意、組合則衍生不同含義的方塊字來表達的？

當然，我不是說中華文化一枝獨秀，而是我們確實有不同的選擇，可以找到更好的替代方式。中華文明一直強調和諧、協調、靈活、開放、寬容，如果我們能充分運用這些價值觀，相信中美兩國必能找到一條新的道路，建立新型大國關係。誠然，避免墜入“陷阱“的最好辦法就是開闢一條新路，這是我們兩國面臨的共同任務，也是我們理應擔當的國際和歷史責任。

為了實現這些目標，需要有人來指明道路並繪製路線，這就是我們需要智庫的原因。相信來自CSIS和人大重陽的專家學者們能發揮好這樣的作用。期待從各位的討論中受益。

謝謝！

(中時 )