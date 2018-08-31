九州必吃由布院半熟起司蛋糕 9月開進新光三越台北站前店

2018年08月31日 23:48 中時 郭家崴

新光三越台北站前店闊別11年首次大型改裝，引進YSL搶攻頂級市場。（郭家崴攝）

法式美妝PAUL ＆ JOE重返台灣市場，在新光三越台北站前店開全台第2店。（郭家崴攝）

由布院Milch半熟起司蛋糕，是全台首度落地的日本超人氣甜點，年銷售量超過百萬個，進駐新光三越台北站前店。（新光三越台北站前店提供）

新光三越台北站前店瞄準外帶商機，設立輕食外帶轉，引進MIOPANE貝果。（新光三越台北站前店提供）

輕奢風潮來襲，日系輕珠寶品牌ete進駐新光三越台北站前店，打造小資女質感飾品選物所。（新光三越台北站前店提供）

日系輕珠寶品牌ete首度進駐新光三越台北站前店；月光輝映雙面耳夾，原價6700元、特價5880元，88折。（新光三越台北站前店提供）

新光三越台北站前店挑戰坪效，打造1樓20坪小駅前，9月21日蛋頭先生快閃店x美妝派對快閃登場。（新光三越台北站前店提供）

2樓就是1樓，新光三越台北站前店把鞋區移到2樓，也是百貨命性做法。（郭家崴攝）

明亮、寬敞、挑高的空間，新光三越台北站前店今年下半前啟動3年改裝計畫，1、2樓近期進行11年大型改裝，今（31日）重新開幕，以西區翻轉為走向，讓傳統百貨年輕化，轉型成流行、時尚、多元的車站型商場，廣納附近年輕上班族、社會新鮮人、轉運站旅客、機捷帶來的三重和新莊的居民。

這次1、2樓全面翻新，從B2至2樓引進逾60家品牌，有10家西區獨家新櫃，1樓化妝品區以「時尚藝廊玩妝大道」為主軸，開出精品彩妝Giorgio Armani、YSL和頂級保養LA MER、法式美妝PAUL & JOE 4個西區獨家美妝，等於市場前20大品牌全面到齊。

原有28櫃變為26櫃，SOFINA、CHIC CHOC 2櫃移到2樓，新光三越台北站前店曹龍生表示，去年成功說服iStore開在2樓，如今鞋區和傳統珠寶也一起移到2樓，讓2樓就是1樓，1樓革命也正在台北站前店展開。

24日試營運至今，化妝品區業績和人潮增加2成、客單成長5％，20至25歲年輕族群明顯增加。PAUL & JOE試營運以來脣彩每6分鐘賣1支創，明星商品超夢幻貓咪包裝純白貓咪限量脣膏盒最熱銷；GIORGIO ARMANI新品訂製雪紡亮白精華氣墊粉餅明（1日）開賣。台北站前店一年業績約50億元，美妝年度業績原超過11億元，現上看12億元。

此外，1樓也增設外帶輕食區，位在許昌街和館前路轉角，涵蓋月銷萬顆、西區獨家的MIOPANE貝果；日本九洲三大甜點店之一的由布院半熟起司蛋糕，9月21日全台首度落地，年銷量超過百萬個，齊力吸引排隊人潮。

9月中旬B1美食街同步引進小樽手作珈琲、翰林茶棧、小確幸紅茶牛奶合作社等輕食品牌，虎次郎日式炸牛排專賣店10月開幕，屆時全館餐飲業績占比可望從12至13％提升為14至15％

1樓除了化妝品區櫃位集中區域，PAUL & JOE與YSL在忠孝西路入口處串連起彩妝PLAZA區，與集客力強的外帶輕食區外；不講坪效，而以綜效為考量的全新場域「小駅前」，以及因應輕奢珠寶風潮的「輕奢飾品選物所」都是全新規畫。

1樓20坪空間打造為「小駅前」，原櫃位MIKIMOTO離開，傳統珠寶點睛品、鎮金店移到2樓，3櫃1年可創6000萬元業績，未來改為策展、快閃空間，開幕首月結合時尚拍照打卡點及周末假日動態表演，可望吸引年輕族群。

「輕奢飾品選物所」整合1樓原有的SWAROVSKI、3樓移到1樓的festaria，以及新進的日本古董輕珠寶飾品ete、德國飾品Thomas Sabo共7個品牌，與日本知名製帽品牌override，符合時尚配飾盛行的趨勢。

(中時 )