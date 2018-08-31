獨／2胎前世情人駕到 歐弟想和林志穎結娃娃親

歐弟今晚參加殺青宴，會上分享再當爸爸心情。（洪秀瑛攝）

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歐弟報喜，母女均安。（取自微博）
抱著剛出生的小女兒。（取自微博）
歐弟漢老婆及大女兒Jojo。（取自微博）
歐弟和卓文萱合拍電影。（洪秀瑛攝）
歐弟和郭子乾合拍電影。（洪秀瑛攝）

39歲的歐漢聲（歐弟）與重慶姑娘鄭云燦結婚4年，育有2歲多的女兒JoJo，8月31日淩晨2點多，他在微博貼出陪產及新生寶貝照報喜：「母子平安，謝謝大家謝謝世界。」後來他老婆轉發澄清「我就知道一激動打成了母子，母女啦~」笑稱歐弟搞了小烏龍。

歐弟今晚出席電影版《瘋狂電視台》殺青酒，難掩再當爸爸的喜悅，開心說2女兒的小名還沒想好，原本希望取個象徵陽光、希望的小名叫「光希」，但擔心和木村拓哉女兒木村光希撞名，因此他另想了一個小名叫「Voan」，它是冰島文，因為這次他看世界盃足球賽，覺得冰島人充滿希望，「希望」在冰島就叫「Voan」，老婆還好奇問他：「這不是蕾夢娜的夢娜嗎，會不會很土？」他笑回中文名字不會叫這個啦。

他和好友修杰楷都生女兒，林志穎今天特地恭喜他，並對他說「你們怎麼都生女兒，我都是男生」，歐弟笑說「這樣以後可以開岳父的車多好，因為我們住滿近的，所以都玩在一起」。大陸親子實境節目《爸爸去哪兒》已錄到第6季，歐弟大女兒

JoJo已3歲，考慮帶女兒上節目？他說JoJo在2歲的時候就上課，在不影響學習情況下，屆時再看能不能配合時間。

他表示，先前《爸爸去哪兒》邀約上節目的時候，JoJo才1歲多，老婆不放心，「因為她覺得我在家很廢，我除了陪她玩、念故事之外，我給自己一個偉大說法，我照顧女兒的精神狀態，我是她心理的慰藉，問Jojo最愛誰？她一定說爸爸」。

歐弟在大陸發展多年，知名度和收入都累積不少，曾主持8年湖南衛視人氣節目《天天向上》，2年前離開後，接著在湖南衛視旗下的芒果TV主持新綜藝《真心大冒險》，收入不受影響。由於《真心大冒險》播出反應不錯，湖南衛視也跟播，他透露接下來在湖南衛視還將有新節目推出。

(中時 )

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