《延禧攻略》夯！ 飯店「延禧小食」讓戲迷優雅嘗美味

2018年08月31日 23:49 中時 何書青

宮廷劇《延禧攻略》話題正夯，台北王朝大酒店旗下中餐廳玉蘭軒順勢推出「延禧小食」，主廚駱林榮依劇中類似「莫蘭迪色」為發想，將餐廳4款人氣點心包裝為「延禧小食」，包括「心太軟」、「桂圓糯米糕」、「荷香珍珠雞」以及「紅豆涼糕」，擺設成劇中娘娘最愛的飯後小食，整體色系以「莫蘭迪色」為設計概念，讓《延禧攻略》戲迷們品嘗古代感十足的美味點心。

Q彈的「心太軟」是一道著名的上海甜點，主廚手工將紅棗去核後，使用軟Q的糯米當成內餡，再用冷油油煎，炒糖需要一定火侯，紅棗在油鍋中隨著溫度升高，表皮變成光滑，外觀呈現鐵鏽紅色，也如同娘娘們的貴氣妝容。

其中還有養生系的港點「桂圓糯米糕」，有益於活血保暖、強健脾胃。主廚將桂圓浸泡在蘭姆酒裡，與蒸熟的糯米一同拌勻，再放入模型中壓實，冷卻後切成小塊，呈現厚實的土黃色系，小巧的設計也讓賓客在食用時，能如劇中娘娘般優雅品嘗小點。

「荷香珍珠雞」則是一道粵式經典點心，主廚將淡雅的綠荷葉包覆香氣撲鼻的糯米糕，蒸到熟透的糯米糕裡放著軟嫩的雞腿肉，口感扎實不油膩，雞腿肉的香氣還帶有荷葉的清香。另外，還有炎夏中特別受歡迎的「紅豆涼糕」，也是知名的港式點心，用自製蜜紅豆入餡，口感扎實，裹上椰子粉則使其更添香氣。

(中時 )